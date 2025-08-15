Algérie: Ligue 1 Mobilis - L'USM Alger bat le MB Rouissat (1-0) à Tabarka

14 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

TABARKA (Tunisie) — L'USM Alger s'est imposée face au nouveau promu, le MB Rouissat 1-0 (mi-temps : 0-0), en match amical disputé jeudi à Tabarka (Tunisie), en vue de la prochaine saison 2025-2026 de la Ligue 1 Mobilis de football.

L'unique but de la partie a été marqué par Ahmed Khaldi (66e), sur une passe décisive de Houssam-Eddine Ghacha.

Lors des deux premiers tests, les "Rouge et Noir" ont disposé des deux clubs tunisiens : le SC Ben Arous (1-0) et le CA Bizertin (1-0).

Cette rencontre face au MBR a été suivie par le nouvel entraîneur Abdelhak Benchikha, qui a rejoint ce jeudi à l'équipe à Tabarka, accompagné du directeur général sportif, Saïd Allik.

De son côté, le MBR, dirigé sur le banc par Abdelkader Amrani, concède son premier revers durant ce stage, après trois succès obtenus devant les Tunisiens du CS Hammam-Lif (2-0), de la JS Kairounaise (7-0), et de Sfax Railways Sports (4-0).

Lors de la 1re journée du nouvel exercice, prévue les 21, 22, et 23 août, l'USMA entamera la saison en déplacement face à la JS Kabylie, alors que le MBR fera ses grands débuts parmi l'élite à Béchar face à la JS Saoura.

