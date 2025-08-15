Algérie: Campagne de mobilisation des compétences dans l'industrie automobile - Les inscriptions prolongées jusqu'au 21 août

14 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère de l'Industrie a annoncé, jeudi dans un communiqué, la prolongation, jusqu'au 21 août 2025, des inscriptions à la campagne nationale de mobilisation des compétences algériennes dans l'industrie automobile et la fabrication de pièces de rechange, et ce, suite au grand engouement suscité par la démarche.

Cette prolongation vise à permettre à tous les experts algériens, à l'intérieur du pays et à l'étranger, de participer à ce projet stratégique, précise le ministère.

Après avoir remercié les experts, ingénieurs et techniciens qui se sont inscrits, le ministère a invité les compétences qualifiées qui ne l'ont pas encore fait à s'inscrire durant la période de prolongation via la plateforme numérique dédiée à l'opération : https://www.industrie.gov.dz/plateforme-ami/ar/

Pour rappel, sous le slogan "Avec des compétences algériennes, nous construisons une véritable industrie mécanique", le ministère avait lancé cette campagne en vue de contribuer à la création d'un conseil d'expertises nationales dans l'industrie automobile et la fabrication de pièces de rechange, qui sera chargé d'élaborer le référentiel national en matière d'intégration industrielle, comme cadre de référence définissant les bases techniques et réglementaires pour un écosystème industriel performant et intégré.

