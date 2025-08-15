Cote d'Ivoire: Emploi - Un programme de formation en alternance pour 50 jeunes

15 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par FRANCK YEO

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, a lancé le jeudi 14 août 2025, un programme de formation en alternance destiné à 50 jeunes. Cette initiative est le résultat d'un partenariat entre le ministère de la Jeunesse à travers l'Agence Emploi Jeunes et la Compagnie de Distribution de Côte d'Ivoire (CDCI).

Ce programme, qui s'inscrit dans le cadre du Plan Jeunesse du Gouvernement 2023-2025, formera 50 jeunes au métier de responsable de supermarché sur une période de 18 mois. La formation combine 10 jours de cours théoriques par mois avec 20 jours de mise en pratique dans les magasins de la CDCI, offrant ainsi une expérience concrète et immersive.

Le ministre Mamadou Touré a salué ce partenariat public-privé, le qualifiant d'exemplaire. Il a souligné que la formation en alternance est une solution durable pour lutter contre le chômage des jeunes, en s'inspirant de modèles qui ont fait leurs preuves en Suisse et en Allemagne. Pour soutenir les bénéficiaires, des mesures d'accompagnement ont été annoncées, notamment l'accès à des cartes de transport SOTRA à tarif social et une prime mensuelle de 100 000 FCFA.

Olivier Rémy, directeur général de la CDCI, a pour sa part, expliqué que ce programme a pour but de former les futurs managers du secteur de la grande distribution. Il a rappelé que le secteur est en constante évolution et a besoin de nouvelles compétences pour relever les défis de demain. Selon lui, l'alternance est un tremplin vers l'emploi durable et les responsabilités.

À terme, l'objectif est de former et d'intégrer 50 jeunes chaque année. Cette initiative vise à créer des emplois qualifiés et à professionnaliser le secteur de la grande distribution en Côte d'Ivoire.

