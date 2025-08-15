Cote d'Ivoire: Investir dans le District autonome des savanes - Le général Issa Coulibaly sonne la mobilisation

Le forum investir dans la District autonome des savanes (Fidas) se déroulera les 26 et 27 septembre 2025, à Korhogo, sur le thème : « Investir dans le District autonome des savanes : atouts et opportunités ». L'événement a été lancé le jeudi 14 août 2025, dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) à Abidjan-Plateau.

Organisé par le District autonome des savanes en partenariat avec le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici), ce forum vise à promouvoir les opportunités d'investissement dans les secteurs prioritaires pour dynamiser le développement économique, social et culturel du District. Il s'agit également entre autres, de présenter les secteurs et les projets prioritaires aux investisseurs et partenaires potentiels ; de faciliter le dialogue et explorer les possibilités de partenariats et de collaboration entre les parties prenantes locales, internationales et les investisseurs ; de valoriser le savoir-faire artisanal, culturel et promouvoir les atouts touristiques du Fistrict, mais aussi et surtout, promouvoir l'entrepreneuriat local, notamment l'autonomisation des jeunes et des femmes.

Le ministre gouverneur du District autonome des savanes, le général Issa Coulibaly, a souligné que l'ambition du Fidas est de faire du District, un territoire attractif et compétitif ; de créer un environnement favorable aux affaires ; d'attirer les investisseurs dans les secteurs structurants tels que l'agriculture, l'agro-industrie, les infrastructures, le tourisme, l'énergie verte ou renouvelable, l'éducation-formation, l'artisanat ou le numérique. « A travers ce lancement, nous marquons le point de départ officiel de la mobilisation de tous les acteurs du Fidas », dit-il, rendant à l'occasion, un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour sa vision de développement équilibré et inclusif.

« Grâce à lui, notre District connait depuis quelques années, une transformation profonde, portée par les infrastructures, la sécurité, la paix et la stabilité », s'est félicité le général Issa Coulibaly, précisant que le succès du Fidas dépend de la synergie entre les pouvoirs publics, les collectivités, les entreprises et les partenaires au développement. « Je lance un appel solennel à tous les partenaires économiques, aux institutions et aux entreprises, à nous accompagner dans cette dynamique, en souscrivant massivement aux différents packages de sponsoring mis à leur disposition par le Cepici », a-t-il exhorté.

En marge du forum, dit-il, une foire commerciale, culturelle et artisanale se tiendra du 25 au 27 septembre, à Korhogo. Elle permettra de mettre en lumière les talents, les produits, la créativité et la richesse culturelle du District.

Pour la directrice générale du Cepici, Solange Amichia, ce forum s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux régions, visant à valoriser les potentialités économiques des territoires à travers les forums « Invest in ». Selon elle, ce District est réputé comme étant le grenier agricole du pays, avec des terres fertiles et une production abondante de cultures vivrières de rente ; un centre de production à travers l'élevage favorisé par de vastes plaines herbeuses ; l'artisanat, notamment le textile traditionnel et la bijouterie, qui constitue un secteur dynamique apprécié au-delà des frontières et ses ressources minières encore peu exploitées.

« Au-delà du cadre naturel et des opportunités sectorielles, investir dans le District autonome des savanes, c'est s'inscrire dans une dynamique nationale portée par une économie ivoirienne résiliente et ambitieuse », souligne Solange Amichia, précisant que dans le cadre de ce forum, le Cepici a travaillé en synergie avec le District pour élaborer un portefeuille de projets concrètes, crédibles et prêts à l'investissement. « Ces projets seront présentés lors des prochaines étapes du forum à Korhogo, notamment pour susciter l'intérêt des investisseurs nationaux, régionaux et internationaux », a annoncé la directrice générale du Cepici.

Aussi, a-t-elle indiqué que ce forum s'articulera autour de quatre temps forts à savoir : un forum économique avec panels ministériels et conférences sectorielles ; des rencontres B to B et B to G pour stimuler les partenariats ; une foire économique mettant en lumière le savoir-faire local et des visites de sites touristiques et des projets structurants.

« Nous sommes convaincus que ce forum sera un catalyseur d'opportunités et de partenariats gagnant-gagnant pour le District et pour les investisseurs », dit-elle, réaffirmant la disponibilité du Cepici à accompagner tous les porteurs de projets et à assurer un environnement sécurisé, fluide et attractif pour l'investissement dans le District autonome des savanes.

À noter que le District autonome des savanes est composé des régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo. Il comprend dix départements et est doté de trois aéroports.