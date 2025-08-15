Cote d'Ivoire: Football féminin/ mercato - Mélissa Béhinan prend son envol pour la Turquie

L'attaquante ivoirienne quitte l'Inter d'Abidjan pour rejoindre Amedspor SK. Avec don experience, la buteuse aux statistiques affolantes veut s'imposer en Turquie et mener son nouveau club vers les sommets.

Cap sur la ville de Diyarbakir. Mélissa Béhinan, plus connue sous le surnom de "Mel Cristiano", ouvre un nouveau chapitre de sa carrière en signant à Amedspor SK, pensionnaire de la Ligue 1 féminine turque.

L'ailière gauche ivoirienne change de décor et s'installe en Turquie pour défendre les couleurs d'Amedspor SK, 10e du dernier exercice. L'une des premières recrues estivales du club, elle retrouve un vestiaire cosmopolite, riche en talents africains, et arrive avec un objectif clair: « hisser Amedspor dans le top 4 et goûter à une compétition européenne.» a-t-elle dit.

Formée et révélée à l'Athletico FC, où elle a disputé le championnat national et les qualifications de la Ligue des championnes CAF 2023, Mélissa Béhinan avait rejoint l'Inter d'Abidjan. Avec les Interistes Abidjanaises, elle s'est imposée comme l'une des meilleures attaquantes du pays : 12 buts et 15 passes décisives en 22 matchs lors de la saison 2023-2024, couronnée par un titre de championne de Côte d'Ivoire et une Super Coupe ; puis 10 buts et 14 passes en 24 rencontres en 2024-2025, ponctuées par une quatrième place.

Dans un message émouvant publié sur ses réseaux sociaux, ce jeudi 14 août 2025, l'internationale ivoirienne (2 sélections) a salué « son club, sa famille », remerciant staff, coéquipières et supporters pour « chaque encouragement et chaque sourire » avant de tourner la page. « Un nouveau maillot, un nouvel environnement, mais la même passion et la même envie de me surpasser », a-t-elle confié.

Déjà installée en Turquie, l'attaquante s'adapte rapidement à son nouveau cadre : « Le groupe m'a très bien accueillie. Le championnat devrait reprendre d'ici le 15 septembre, je suis prête.», explique-t-elle lors d'une interview accordée à fratmat.info. Ambitieuse, elle ne se cache pas : « Marquer, délivrer des passes, devenir l'une des meilleures du championnat. »

Avec son expérience, ses statistiques et son tempérament, Mélissa Béhinan compte bien faire fleurir son surnom de « Mel Cristiano » sur les pelouses turques.