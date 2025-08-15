Afrique: CHAN 2024 - Avant-dernière séance pour la sélection nationale avant d'affronter la Guinée

KAMPALA — La sélection algérienne de football des joueurs locaux a effectué, mercredi, sur le terrain annexe du Mandela National Stadium, une avant-dernière séance d'entrainement, avant sa rencontre face à la Guinée, prévue vendredi (15h00) au stade principal de Kampala, pour le compte de la 4e journée (Gr.C) du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2024 (décalé à 2025).

Les "Verts" se sont entraînés pendant une heure et demie, en présence de l'ensemble de l'effectif qui a pris part à la séance, entamée à 15h00 (heure algérienne), dans une atmosphère détendue mais marquée par une forte motivation, souligne la même source.

Le staff technique a consacré cette avant-dernière séance au travail tactique et aux derniers réglages du système de jeu, en prévision de cette troisième sortie dans la compétition.

Pour rappel, l'équipe nationale A' disputera face à la Guinée son dernier match en terre ougandaise avant de rallier le Kenya pour affronter le Niger lors de la cinquième et dernière journée de la phase de groupes.

La sélection algérienne était exempte de la troisième journée disputée lundi, à l'issue de laquelle l'Ouganda a pris la tête du classement avec 6 points après son succès face au Niger (2-0), devant l'Algérie et l'Afrique du Sud avec 4 points, le Guinée (3 points) et le Niger avec zéro point ferme la marche.

Lors de la quatrième journée, prévue vendredi, l'Algérie affrontera la Guinée (15h00), alors que l'Afrique du sud croisera le fer avec le Niger (18h00).

Selon la formule de compétition, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, prévus les 22 et 23 août.