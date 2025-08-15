Algérie: Lutte contre les feux de forêts - La campagne nationale avance à bonne allure

ALGER — Le Directeur général des Forêts (DGF), Djamel Touahria, a affirmé que la campagne nationale de prévention et de lutte contre les feux de forêts avançait à bonne allure, notamment grâce aux ressources humaines et matérielles mobilisées à cet effet.

Dans un entretien accordé à l'APS, M. Touahria a précisé que ses services avaient enregistré, depuis début mai, 390 incendies au niveau national, lesquels ont été totalement circonscrits.

Ces incendies ont touché 1789 hectares, principalement des terrains appartenant à des particuliers, un chiffre en baisse par rapport à la même période de 2024, lors de laquelle 1950 hectares ravagés par les feux ont été recensés, a indiqué le directeur général.

Ces surfaces sont réparties comme suit: environ 630 hectares de forêts et 150 hectares d'arbres fruitiers, tandis que le reste est composé de taillis et de buissons, ajoute-t-il.

Par ailleurs, la plus grande superficie ravagée par le feu a été enregistrée à Djaafra dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, soit 705 hectares, selon M. Touahria, qui a souligné que cet incendie a été maitrisé, malgré le relief accidenté et la densité de la forêt concernée qui s'étend sur 34.000 hectares.

Pour M. Touahria, ce bilan est "très positif" comparativement aux pays du bassin méditerranéen, à l'instar de l'Espagne, de la France, de la Turquie et de la Syrie qui ont enregistré d'importants dégâts suite aux incendies.

L'extinction totale et rapide des incendies recensés a été possible grâce aux moyens humains et matériels mobilisés à cet effet, dont les drones, souligne le directeur général qui a salué, par là même, la contribution des établissements d'enseignement supérieur et des start-up au développement de systèmes innovants d'alerte précoce aux incendies, dont le système conçu au Centre de développement des technologies avancées (CDTA) à Médéa, comprenant un appareil émetteur à impulsions lumineuses qui scanne l'horizon via un système rotatif, permettant de détecter à distance la fumée d'un potentiel foyer d'incendie.

A cela s'ajoute un système développé par une start-up constitué de caméras de surveillance, à même de fournir toutes les données nécessaires dès le départ de feu et permettre sa géolocalisation.

Dans le cadre de la campagne nationale de prévention et de lutte contre les feux de forêts, 6000 agents ont été mobilisés, outre la fourniture de véhicules d'intervention rapide, l'ouverture de pistes et de tranchées pare-feu (des tours de contrôle) et la réalisation de plusieurs bassins d'eau au niveau des forêts, permettant ainsi une intervention immédiate afin d'éteindre les incendies et de juguler leurs effets.

Concernant l'opération de réhabilitation et d'extension du Barrage Vert, le directeur général a révélé que la surface boisée avait dépassé les 25.200 hectares, sur une superficie programmée à l'horizon 2030 estimée à 400.000 hectares.

Outre le reboisement, l'opération comprend d'autres programmes consistant à lutter contre l'ensablement par la plantation, à travers des techniques modernes, à fixer les dunes de sable et à créer des pépinières dans les wilayas concernées.

Un programme spécial a été mis en place pour étendre les superficies consacrées au chêne-liège et les protéger en vue d'augmenter le volume de production et de restituer à l'Algérie sa place de leader dans cette filière au niveau de la région de la Méditerranée.

Il est prévu également de consacrer des superficies de 2.000 hectares à la plantation de caroubiers et d'autres espèces, dans le cadre de la sylviculture industrielle, y compris l'industrie du bois.