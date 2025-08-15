Afrique du Nord: Basket/Championnat arabe des nations (U16) - Victoire de l'Algérie devant le Qatar (57-35)

LE CAIRE — La sélection algérienne masculine de basket-ball des moins de 16 ans (U16) s'est imposée devant son homologue du Qatar sur le score de 57-35 (mi-temps : 27-12), en match comptant pour la troisième journée du Championnat arabe des nations de la catégorie, disputé jeudi au Caire.

Les scores des quarts temps ont été comme suit : 12-05, 15-07, 14-03 et 16-20.

C'est la troisième victoire du Cinq algérien dans le tournoi, après celles obtenues face à l'Egypte en double prolongation (76-74), et la Tunisie (67-61) contre une défaite face à Bahreïn (54-80).

Dans l'autre rencontre, disputée plus tôt ce jeudi, le Bahreïn l'a emporté devant la Tunisie (93-70), alors que l'Egypte affrontera le Koweït plus tard.

Pour le compte de la cinquième et dernière journée du 1er tour, programmée vendredi, le Cinq national sera opposé au Koweït (15h00), alors que Tunisie-Qatar est programmé à 13h00. Cette journée sera clôturée avec le match, Egypte-Bahreïn à (17h00).

Le tournoi masculin du Championnat arabe de la catégorie regroupe six équipes, dont les deux premiers au classement joueront la finale, programmée dimanche 17 août.

La 22e édition du Championnat arabe des nations (U16, garçons et filles) se dispute du 10 au 17 août 2025 dans la capitale égyptienne.