Afrique: IATF 2025 - L'Algérie vise un succès déterminant pour booster le commerce africain

ALGER — L'Algérie accueillera, du 4 au 10 septembre prochain, la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) avec l'ambition de faire de cet événement un véritable levier pour dynamiser les échanges, attirer les investissements et renforcer l'intégration économique du continent.

Placée sous le thème "Une passerelle vers de nouvelles opportunités", cette édition se veut la plus ambitieuse depuis le lancement de l'IATF en 2018, tant par le nombre d'acteurs présents que par les accords économiques prévus.

Avec plus de 2.000 exposants venus de 75 pays, 35.000 visiteurs professionnels attendus, des accords commerciaux et des investissements pouvant dépasser les 44 milliards de dollars, l'IATF 2025 se présente comme un catalyseur majeur de l'intégration économique africaine.

Organisé au Palais des expositions (Pins maritimes - Alger), cet événement de portée continentale se tiendra en collaboration avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), initiatrice de cette foire, la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Le programme de l'exposition est particulièrement riche. Outre l'exposition multisectorielle (agriculture, industrie, énergie, finances, santé, transports, recherche, innovation, startups..), plusieurs évènements sont prévus.

Il s'agit notamment du forum du commerce et de l'investissement, du sommet des industries créatives (Creative Africa Nexus-CANEX), des rencontres B2B, ainsi que de la journée spéciale consacrée à la diaspora africaine et du Salon africain de l'automobile.

La foire sera marquée également par des espaces consacrés aux jeunes entrepreneurs africains créateurs de startups, aux étudiants universitaires et chercheurs, ainsi que par des journées spéciales ouvertes aux pays et aux entités des secteurs public et privé pour faire valoir leurs opportunités en matière de commerce, d'investissement, de tourisme et de culture.

L'ambition affichée est de faire de cette édition la plus marquante de l'IATF, en terme d'impact économique et de visibilité internationale, tout en réaffirmant le rôle de l'Algérie comme locomotive du développement africain.

Pour assurer le succès de cette Foire, l'Algérie mobilise tous les moyens organisationnels et logistiques nécessaires dans l'objectif de faire de ce rendez-vous d'envergure un levier d'émergence économique.

Lors de la réunion du Conseil des ministres du 20 avril dernier, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné la mise en place de toutes les facilitations nécessaires à la participation des partenaires africains à cet événement économique qui revêt une importance particulière pour la promotion des échanges commerciaux intra-africains, ainsi que de l'ensemble des mesures et dispositions à même de contribuer à sa réussite au profit des économies nationale et africaine.

Il a également ordonné une coordination étroite et la conjugaison des efforts, afin d'assurer le plein succès de cette édition, eu égard à l'expérience de l'Algérie et de son rôle de chef de file aux niveaux africain et international.

Les préparatifs engagés par l'Algérie pour la réussite de cette manifestation ont été salués à maintes reprises par les partenaires organisateurs.

Dans ce cadre, le président du Conseil consultatif de l'IATF, ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, s'était montré confiant, lors d'un événement promotionnel organisé à Alger début juillet dernier, sur le succès de cet événement majeur, tout en soulignant que l'édition 2025 "qui bénéficie d'un grand intérêt et du soutien des autorités algériennes, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", marquera une nouvelle étape dans le processus d' "émancipation économique" du continent africain.

Dimanche dernier, le diplomate algérien Larbi Latrèche a été désigné, en qualité de commissaire de l'IATF 2025. Il sera assisté de deux adjoints, en l'occurrence Abdelkrim Beha et Messaoud Mehila, actuels ambassadeurs d'Algérie respectivement en Jordanie et au Mexique.