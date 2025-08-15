Algérie: Rentrée universitaire - Report de la date du début des cours au 22 septembre prochain

13 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La date du début des cours au niveau des établissements de l'enseignement supérieur a été reportée au 22 septembre 2025, tout en maintenant la date de la rentrée des enseignants-chercheurs, fixée au samedi 6 septembre 2025, a-t-on appris, mercredi, auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans une note adressée par le secrétaire général (SG) du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, aux présidents des conférences régionales des universités, dans laquelle, il leur enjoint de notifier aux directeurs des établissements de l'Enseignement supérieur la décision de réajustement de la date de la rentrée universitaire 2025-2026, le même responsable a annoncé le report la date du début des cours pour les étudiants au 22 septembre 2025, au lieu du samedi 13 septembre 2025, tout en maintenant la date de la rentrée des enseignants-chercheurs, fixée au samedi 6 septembre 2025".

Dans le cadre de la consécration de la politique " zéro papier", le SG a rappelé que "la signature des procès-verbaux de reprise par les enseignants-chercheurs, doit se faire exclusivement à distance, à la date fixée".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.