Algérie: Rentrée universitaire - Report de la date du début des cours au 22 septembre prochain

ALGER — La date du début des cours au niveau des établissements de l'enseignement supérieur a été reportée au 22 septembre 2025, tout en maintenant la date de la rentrée des enseignants-chercheurs, fixée au samedi 6 septembre 2025, a-t-on appris, mercredi, auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans une note adressée par le secrétaire général (SG) du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, aux présidents des conférences régionales des universités, dans laquelle, il leur enjoint de notifier aux directeurs des établissements de l'Enseignement supérieur la décision de réajustement de la date de la rentrée universitaire 2025-2026, le même responsable a annoncé le report la date du début des cours pour les étudiants au 22 septembre 2025, au lieu du samedi 13 septembre 2025, tout en maintenant la date de la rentrée des enseignants-chercheurs, fixée au samedi 6 septembre 2025".

Dans le cadre de la consécration de la politique " zéro papier", le SG a rappelé que "la signature des procès-verbaux de reprise par les enseignants-chercheurs, doit se faire exclusivement à distance, à la date fixée".