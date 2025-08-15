Afrique: CHAN-2024 - 'Notre objectif est clair : remporter le trophée'

14 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

LE CAIRE — Le sélectionneur de l'équipe nationale A' de football, Madjid Bougherra se dit satisfait du début de parcours de ses joueurs au Championnat d'Afrique des nations CHAN-2024 (décalé à 2025) et réaffirme l'ambition de décrocher le titre suprême.

"On n'est pas ici pour faire de la figuration. On joue chaque match comme une finale. Dire qu'on veut gagner, ce n'est pas de la prétention, c'est de l'ambition", a déclaré Bougherra dans un entretien accordé jeudi au site officiel de la Confédération africaine (CAF).

Vainqueurs 3-0 du pays hôte, l'Ouganda, avant de concéder un nul 1-1 face à l'Afrique du Sud, les coéquipiers du capitaine Ayoub Ghezala ont montré "du caractère", estime Bougherra.

"Je suis satisfait de nos deux premiers résultats. On a montré du caractère, et maintenant, place au travail pour continuer à progresser", a-t-il dit.

A J-1 de leur troisième sortie face à la Guinée, vendredi au Mandela national stadium à Kampala (15h00), les "Verts" occupent la 2e place au classement du groupe C avec 4 points, à deux longueurs du leader, l'Ouganda.

Abordant le niveau de cette 8e édition, l'ancien capitaine de la sélection s'est montré enthousiaste. "Le niveau est vraiment bon. Par rapport à la dernière édition en Algérie, il y a plus d'équipes fortes et mieux préparées. Le football africain évolue, c'est une excellente chose".

L'Algérie dispute son troisième CHAN, après une demi-finale lors de l'édition 2011 au Soudan et une finale en Algérie en 2023, mais Bougherra préfère rester concentré sur le présent.

"Jouer hors de nos bases change tout. C'est ma première expérience continentale avec l'équipe en dehors de l'Algérie, et l'ambiance ici est incroyable".

Enfin, Bougherra n'a pas omis d'adresser un message aux supporters.

"Les fans savent qu'on travaille avec des joueurs qui aiment leur pays et veulent porter haut les couleurs de l'Algérie. On joue match par match, en gardant la tête froide, et on verra jusqu'où on peut aller".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

