Algérie: Saison estivale 2025 - Semaines culturelles de Timimoun dans des wilayas du Nord

TIMIMOUN — Des semaines culturelles de Timimoun sont programmées dans des wilayas du Nord dans le cadre de la saison estivale 2025, a-t-on appris jeudi de la Direction locale de la culture et des arts.

Le programme de ces semaines culturelles, prévues notamment à Annaba, Tissemsilt et Blida, comprend diverses activités: rencontres, soirées artistiques, spectacles folkloriques, expositions de produits artisanaux et des excursions vers les sites touristiques des wilayas hôtes, a expliqué à l'APS le Directeur du secteur, Mohamed Zaza.

L'organisation de ces manifestations culturelles s'inscrit dans le cadre d'un programme du ministère de la Culture et des Arts visant l'encouragement des échanges culturels et artistiques entre wilayas et la découverte du patrimoine des régions, à l'image de Gourara qui recèle un riche patrimoine matériel et immatériel à valoriser, a-t-il ajouté.

Outre le fait de faire connaitre le patrimoine culturel et artistique diversifié au grand public, cette initiative constitue, en outre, une occasion d'échanger des idées et de partager des expériences entre artistes et jeunes créateurs pour concevoir et réaliser des projets communs, a indiqué M. Zaza.