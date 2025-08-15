ALGER — Plusieurs professionnels de la presse électronique et des organisations syndicales actives dans le secteur de la communication ont salué l'entrée en vigueur de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relative à l'intégration de la presse électronique agréée comme mécanisme de publicité des marchés publics, la qualifiant d'"acquis stratégique incarnant sa vision éclairée quant au rôle de la presse électronique au service de la société et de la patrie".

Dans ce cadre, le directeur du site Sabq Press, M. Mohamed Rabah, a salué la concrétisation par le président de la République de l'ensemble de ses engagements envers la corporation médiatique, particulièrement les professionnels de la presse électronique, et ce, a-t-il dit, "depuis son premier discours à la Nation, en 2019, lorsqu'il mit en exergue l'importance de la presse électronique, avant de promulguer, quelques mois plus tard, un décret fixant les modalités d'exercice de l'activité d'information en ligne, puis, en 2023, la loi relative à la presse électronique".

Selon lui, l'entrée en vigueur de la décision relative à la publicité "vient parachever le processus engagé par les pouvoirs publics pour encadrer le travail de la presse électronique dans le pays".

De son côté, le directeur général du site Dzair Tube, M. Maamar Gani, a salué l'appui constant du président de la République à la presse électronique, qu'il a placée, a-t-il dit, "au coeur des réformes globales dans le secteur de l'information, amorcées par une révision complète des cadres juridiques et leur adaptation aux standards internationaux". Des réformes ayant abouti à "une loi organique historique sur l'information, représentant un apport majeur pour la stratégie nationale de communication", a-t-il ajouté.

Il a également souligné l'importance de la mise en oeuvre de la décision relative à la publicité, qui a vocation, a-t-il dit, à "renforcer les normes de transparence", estimant que "le soutien financier vital apporté à la presse électronique algérienne, lui permettra de mieux répondre à ses besoins logistiques et opérationnels, d'améliorer les conditions de travail de ses employés, de rehausser la qualité de son contenu et de renforcer sa capacité à présenter la véritable image de l'Algérie et à contrer les campagnes médiatiques tendancieuses contre notre pays".

Abondant dans ce sens, le journal électronique Shihab Presse a estimé que "le paysage médiatique en Algérie connaît, depuis l'accession de Monsieur Abdelmadjid Tebboune à la Présidence de la République, une transformation qualitative, renforcée par sa décision historique en faveur de la presse électronique, laquelle au-delà de l'accès à un financement transparent, vient consacrer la place des sites d'information en ligne en tant qu'acteurs essentiels au service de l'intérêt général".

Cette décision, ajoute le journal, est de nature à "renforcer la place de la presse électronique comme première ligne de défense face aux campagnes tendancieuses de désinformation", tout en lui offrant "l'opportunité de

développer l'innovation et les contenus", faisant ainsi du média électronique "un levier du développement national et un vecteur de conscientisation sociétale".

Pour ce journal en ligne, cette décision historique "n'est pas un simple amendement de lois, mais le début d'une nouvelle étape redéfinissant le rôle des médias à l'ère du numérique et dotant ces derniers d'outils plus performants".

Pour cette organisation, "il s'agit d'une démarche pionnière qui confirme, une fois de plus, l'intérêt majeur que porte le président de la République au secteur des médias nationaux et l'importance qu'il attache à la presse électronique".

"Cette étape charnière dans le processus de développement du système médiatique national incarne la vision politique claire et éclairée du président de la République, qui croit au rôle leader de la presse électronique au service de la société et de la patrie", a souligné l'UNJIA.

"Il s'agit d'un acquis stratégique longtemps attendu, qui permettra à la presse électronique d'être au coeur des grandes mutations que connaît l'Algérie nouvelle et à l'avant-garde du paysage médiatique", tout en reconnaissant sa valeur comme "moyen de communication influent capable de contrecarrer les campagnes tendancieuses et de contribuer à la conscientisation sociétale", a estimé l'UNJIA, appelant l'ensemble des acteurs du secteur à adhérer avec responsabilité à ce processus de réforme pour des médias nationaux forts, indépendants et influents, au service de la vérité et de l'intérêt supérieur de la patrie".

Après avoir salué ce "bond qualitatif dans le processus de développement de la presse nationale à même de renforcer la place de la presse électronique, en tant que voix nationale responsable et vecteur de développement", l'ONJA a soutenu que cette décision du président de la République "reflète une volonté politique claire et une vision globale visant à renforcer la place de la presse électronique en la dotant des outils d'appui et de financement nécessaires à sa pérennité".