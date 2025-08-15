Afrique: Coupe Davis/Groupe III - Zone Afrique - Victoire de l'Algérie devant le Zimbabwe (3-0)

HARARE — La sélection algérienne masculine de tennis a dominé son homologue Zimbabwéenne (3-0), pour le compte de la troisième journée de la Coupe Davis (Groupe III - Zone Afrique), disputée jeudi à Harare.

Les Algériens ont bien entamé cette rencontre en remportant le premier match grâce à la victoire de Toufik Sahtali devant Ethan Densel Sibanda 6-2, 6-1.

Le deuxième match simple a été remporté haut la main par Samir Hamza Reguig contre Mehluli Don Ayanda Sibanda 6-2, 6-2.

La sélection algérienne a confirmé sa supériorité en s'adjugeant le double grâce au duo algérien Sahtali - Hamza Reguig, vainqueur de Courtney John Lock et Mehluli Don Ayanda Sibanda en deux sets 6-4, 6-3.

C'est la première victoire des joueurs algériens dans cette compétition, après avoir concédée deux défaites de rang lors des deux premières journées devant la Namibie (1-2) puis le Nigéria (1-2).

Dans la deuxième rencontre de cette journée, la Namibie a dominé le Nigéria (3-0). Le Sénégal a été exempté.

Lors de la quatrième journée, prévue vendredi, l'équipe algérienne qui n'a pas bénéficié d'un jour de repos, croisera le fer avec le Sénégal, tandis que le Zimbabwe affrontera le Nigéria. La Namibie sera exemptée.

Les joueurs algériens sont dans l'obligation de s'imposer lors de cette journée et attendre les résultats des autres rencontres prévues vendredi et samedi pour assurer un billet aux barrages (play-offs) du Groupe II mondial en 2026 et éviter la relégation au Groupe IV - Zone Afrique l'année prochaine.