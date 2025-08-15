Tunisie: Christian Cochard - Quand l'héritage artisanal rencontre l'innovation tunisienne

14 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Christian Cochard, designer polyvalent et passionné, a partagé sa vision d'une mode ancrée dans l'héritage méditerranéen et tournée vers l'international. Entre couture, mobilier et promotion des talents tunisiens, le créateur a détaillé ses projets lors d'une interview exclusive accordée à RTCI.

L'attachement de Christian Cochard à l'artisanat puise ses racines dans son enfance. Fils d'une couturière et d'un ébéniste, il évoque avec émotion ses premiers gestes appris auprès de sa mère : « À 8 ans, je coupais du tissu avec elle, en suivant les patrons. »

Un héritage qu'il perpétue aujourd'hui à travers sa marque Cochard Couture, spécialisée dans le sur-mesure masculin, Fervent défenseur des synergies artistiques, Cochard s'entoure de jeunes talents locaux. Son objectif ? Former un collectif pour « promouvoir la créativité tunisienne à l'international ».

Cochard mise sur des collaborations transfrontalières, notamment avec la Turquie, où il compte développer une ligne de haute couture féminine, tout en consolidant la production tuniso-turque pour le prêt-à-porter français. « La Turquie partage des liens culturels forts avec la Tunisie. Mon fils porte d'ailleurs cet héritage mixte », souligne-t-il, évoquant des ancêtres turcs installés en Tunisie en 1914.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.