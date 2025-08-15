Tunisie: Christian Cochard - Quand l'héritage artisanal rencontre l'innovation tunisienne

Christian Cochard, designer polyvalent et passionné, a partagé sa vision d'une mode ancrée dans l'héritage méditerranéen et tournée vers l'international. Entre couture, mobilier et promotion des talents tunisiens, le créateur a détaillé ses projets lors d'une interview exclusive accordée à RTCI.

L'attachement de Christian Cochard à l'artisanat puise ses racines dans son enfance. Fils d'une couturière et d'un ébéniste, il évoque avec émotion ses premiers gestes appris auprès de sa mère : « À 8 ans, je coupais du tissu avec elle, en suivant les patrons. »

Un héritage qu'il perpétue aujourd'hui à travers sa marque Cochard Couture, spécialisée dans le sur-mesure masculin, Fervent défenseur des synergies artistiques, Cochard s'entoure de jeunes talents locaux. Son objectif ? Former un collectif pour « promouvoir la créativité tunisienne à l'international ».

Cochard mise sur des collaborations transfrontalières, notamment avec la Turquie, où il compte développer une ligne de haute couture féminine, tout en consolidant la production tuniso-turque pour le prêt-à-porter français. « La Turquie partage des liens culturels forts avec la Tunisie. Mon fils porte d'ailleurs cet héritage mixte », souligne-t-il, évoquant des ancêtres turcs installés en Tunisie en 1914.