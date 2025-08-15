Tunisie: La TRANSTU dénonce un acte criminel

La TRANSTU a vivement condamné un nouvel acte de vandalisme survenu jeudi 14 août 2025 dans l'une de ses rames de métro, qualifiant cet incident de « mise en danger délibérée des voyageurs et du matériel ».

Selon le communiqué de la TRANSTU, une bande de jeunes a intentionnellement allumé un feu entre les sièges d'une rame circulant sur la ligne 4 , entre les stations Moncef Bey et Slimane Kahia. Les flammes ont rapidement endommagé le plancher et des câbles électriques, tout en semant la panique parmi les passagers.

Le conducteur, alerté par les cris, a utilisé les extincteurs de bord pour circonscrire l'incendie avant l'arrivée des secours. Les équipes de la protection civile ont finalisé l'extinction sur place.

L'entreprise publique a rappelé que de tels actes relèvent de l'article 307 du Code pénal (détérioration volontaire de biens publics), passible de poursuites criminelles. Elle a réaffirmé sa politique de « tolérance zéro » et sa détermination à identifier et poursuivre les coupables, tout en appelant à une mobilisation citoyenne pour protéger le réseau.

Une enquête est en cours. La TRANSTU avertit : « Aucune dégradation ne restera impunie », soulignant son engagement pour la sécurité des usagers et la préservation du patrimoine transport.