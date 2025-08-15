Cameroun: Crise politique - L'APC dénonce l'exclusion de Maurice Kamto de la présidentielle

Le climat politique au Cameroun connaît un nouveau tournant tendu après la décision controversée du Conseil constitutionnel le 5 août 2025. Dans un communiqué officiel, l'Alliance Politique pour le Changement (APC) accuse cette institution, en collaboration avec le RDPC, le Ministre de l'Administration Territoriale et l'organe électoral ELECAM, d'avoir arbitrairement exclu de la présidentielle du 12 octobre 2025 le candidat qu'elle soutenait, Maurice Kamto.

Selon l'APC, cette décision représente une trahison de la confiance du peuple camerounais et s'inscrit dans une manoeuvre visant à écarter l'option du Changement par l'Alternance démocratique. L'organisation affirme que la candidature de Maurice Kamto, perçue comme une menace pour l'ordre établi, a provoqué une véritable inquiétude au sein du cercle présidentiel en place.

Jean Michel Nintcheu, coordonnateur national par intérim de l'APC, affirme que cette exclusion injustifiée choque l'opinion nationale et internationale. Il appelle les citoyens épris de changement à rester mobilisés et à ne pas céder au découragement face à ce qu'il qualifie de « forfaiture historique ».

Pour l'APC, le Changement reste l'unique voie capable de préserver le Cameroun d'une dérive politique et socio-économique plus grave. L'organisation précise qu'elle fera connaître sa position sur la suite du processus électoral dans les prochains jours, tout en démentant toute discussion ou négociation avec les candidats maintenus dans la course.

Ce bras de fer s'inscrit dans un contexte de méfiance croissante envers les institutions chargées de garantir la transparence des élections. Les observateurs estiment que cette affaire pourrait influencer la participation citoyenne et renforcer la polarisation politique à quelques semaines d'un scrutin déjà sous tension.

À l'approche du 12 octobre 2025, les regards se tournent vers l'APC et ses alliés, qui devront décider de la stratégie à adopter pour maintenir l'élan populaire en faveur de l'alternance. Le message du parti est clair : le combat pour un Cameroun plus juste et démocratique ne s'arrêtera pas à cette exclusion.