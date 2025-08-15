Tunisie: Le Festival « El Karraka - Méditerranée » illumine - La Goulette et Le Kram 50 ans de scène

Du 15 au 31 août 2025, le Festival « El Karraka - Méditerranée » célèbre un demi-siècle d'effervescence artistique.

Pour cette édition anniversaire, La Goulette et Le Kram vibreront au rythme d'une programmation riche et festive, entre théâtre, musique et patrimoine vivant.

Porté par l'Association du festival El Karraka, avec le soutien du ministère des Affaires culturelles, de l'établissement national pour la promotion des festivals et manifestations culturelles et artistiques, ainsi que des municipalités de La Goulette et du Kram, ce rendez-vous estival s'est imposé comme un incontournable de la scène culturelle tunisienne.

Le lancement aura lieu le 15 août au Parc El Bratel à La Goulette avec un spectacle d'ouverture mêlant humour et légèreté, signé Mounir Argui et Jamel Madani. Dès le lendemain, le public sera transporté chaque soir au Stade municipal du Kram, où se succèderont des performances mêlant théâtre, musique populaire, rap, soufisme et comédie.

Le rappeur Nordo, les artistes Walid Salhi, Raouf Maher et Kazo, mais aussi la talentueuse Eya Daghnouj, attendue pour la soirée de clôture, viendront animer les nuits d'août. Le festival n'oublie pas non plus les grands noms : un hommage à Charles Aznavour viendra rappeler le lien entre mémoire musicale et émotion collective.

Le théâtre n'est pas en reste, avec plusieurs créations tunisiennes au programme. On retrouvera notamment Wajiha Jendoubi dans «Big Bossa», Karim Gharbi dans une comédie acide sur la société, et Bassem Hamraoui dans «Le Maestro», une pièce qui interroge le pouvoir et la création. Les enfants aussi auront droit à leur moment, avec un spectacle musical dédié aux chansons de dessins animés.

Parallèlement à cette scène principale, le Festival investit la Maison de la culture du Kram-Ouest, du 17 au 24 août, pour une programmation théâtrale parallèle mettant en lumière la diversité et la vitalité de la création scénique tunisienne. Ce volet débutera dans une ambiance festive avec un carnaval haut en couleur, suivi d'un hommage symbolique aux figures du théâtre national.

Plusieurs troupes y proposeront des créations singulières : du théâtre contemporain produit par le Théâtre national aux marionnettes du Centre national des Arts de la marionnette, en passant par des expériences audacieuses portées par des compagnies régionales comme celles du Kef ou de Kasserine. Le 24 août, des ateliers dédiés aux enfants et aux jeunes offriront un espace de découverte, d'expression et de partage autour de l'art dramatique.