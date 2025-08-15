Afrique de l'Est: L'Éthiopie et l'Ouganda réaffirment leur engagement à renforcer leurs liens bilatéraux

Addis Ababa — Le ministre d'État aux affaires étrangères et l'ambassadeur Hadera Abera s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre d'État aux affaires étrangères chargé de la coopération régionale de la République d'Ouganda, Mulimba John.

Les discussions ont porté sur l'approfondissement des relations bilatérales de longue date et le renforcement de la coopération dans des domaines d'intérêt mutuel, en particulier la coopération économique et la paix et la sécurité régionales.

Au cours de la réunion, le ministre d'État, l'ambassadeur Hadera, a souligné l'importance d'organiser régulièrement des réunions de la commission ministérielle mixte en tant que mécanisme permettant de renforcer le partenariat en fournissant une plateforme pour discuter des programmes communs.

Il a également souligné l'importance du renforcement des blocs régionaux, y compris l'IGAD, dans la réalisation de l'Agenda 2063 de l'UA.

Pour entretenir les relations diplomatiques et politiques, et dans le cadre de la réalisation des objectifs de l'AfCFTA, il est également important d'intensifier la coopération dans les domaines de l'investissement et des affaires, a ajouté l'ambassadeur Hadera.

Mulimba John, pour sa part, a exprimé l'engagement de l'Ouganda à renforcer les accords précédemment signés dans le but de faire progresser les relations bilatérales. Il a également souligné l'importance de renforcer la coopération dans le maintien de la paix et de la sécurité régionales.

Les deux parties ont convenu que les deux pays devaient collaborer étroitement dans la lutte contre le terrorisme tout en déployant des efforts conjoints pour renforcer la résilience climatique, garantir l'utilisation juste et équitable des ressources en eau transfrontalières et plaider en faveur de solutions africaines aux problèmes africains.