Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - L'Union des Houphouëtistes pour la République mise sur Ouattara pour la paix et la stabilité

13 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, le président de l'Union des Houphouëtistes pour la République (UHR), Valy Touré, insiste sur la nécessité de préserver la paix, l'unité nationale et la stabilité acquises ces dernières années.

L'UHR a choisi de soutenir la candidature du président Alassane Ouattara, qu'il considère comme l'incarnation de l'héritage houphouëtiste, fort d'un bilan marqué par la modernisation, le renforcement des institutions et la stabilité du pays.

Face aux critiques sur un nouveau mandat, Valy Touré affirme que l'alternance n'est pas une fin en soi : dans le contexte actuel, marqué par des défis sécuritaires et la nécessité de consolider les acquis, l'expérience et la continuité s'imposent.

L'UHR a formulé dix propositions pour garantir une élection apaisée et équitable, axées notamment sur la transparence du processus électoral, la neutralité des forces de sécurité et la promotion de la paix.

Enfin, il appelle les électeurs à faire de ce scrutin une opportunité de renforcer l'unité et le développement de la Côte d'Ivoire, en poursuivant la voie tracée par Félix Houphouët-Boigny et poursuivie par le président Ouattara.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.