Cote d'Ivoire: Korhogo - Un charlatan et son complice arrêtés après huit meurtres

13 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

L'horreur a frappé Korhogo. Un charlatan, DAO Seydou, et son complice, MODIBO Djiga, ont été déférés le 12 août 2025 devant le parquet du Tribunal de première instance de Korhogo pour une série de crimes glaçants.

Selon un communiqué du procureur de la République, Antonin Kouakou, l'affaire a éclaté le 5 août 2025 lorsque DAGNOGO Souleymane a signalé la disparition inquiétante de son frère cadet, DAGNOGO Alemory.

Les premières investigations ont rapidement conduit les enquêteurs de la Brigade de recherches et d'intervention (BRI-K) vers MODIBO Djiga. Ce dernier avait été vu en compagnie de la victime, qu'il conduisait chez DAO Seydou pour prétendument recevoir des soins. Lors de son audition, le marabout a reconnu avoir tué Alemory à coups de houe dans une zone broussailleuse avant de dissimuler le corps sous des feuillages.

Les aveux de DAO Seydou ont révélé une réalité encore plus macabre : il a admis avoir ôté la vie à sept autres personnes. Guidés par ses indications, les enquêteurs ont retrouvé les restes de quatre victimes -- OUATTARA Salimata, OUEDRAOGO Ibrahim dit Yaba, SANGARE Mory et BOUYE Bah -- dans les environs d'Ouangolodougou et de Ferkessédougou. Les recherches se poursuivent pour localiser les corps de trois autres victimes : COULIBALY Ziétigui Zoumana, KONE Zié Moussa et OUATTARA Gniretin N'Golo Souleymane.

Une information judiciaire a été ouverte pour assassinats, pratiques de charlatanisme, vol et complicité d'assassinat. Les deux hommes sont désormais entre les mains de la justice, tandis que l'enquête continue pour faire toute la lumière sur cette série de meurtres qui a plongé la région dans la stupeur.

