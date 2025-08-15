Cote d'Ivoire: Ppa-CI - Laurent Gbagbo préside une rencontre à Jacqueville

Dans l'attente de son grand meeting du 16 août, à Yopougon, relatif à la tournée "Côcôcô", le président Laurent Gbagbo a présidé une réunion du Conseil stratégie et politique (Csp) le mardi 12 août 2025, à Jacqueville. Cette réunion, élargie aux présidents des organes du parti, a enregistré la présence de la quasi-totalité des membres.

Les participants ont analysé l'évolution de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, dominée par la volonté du Président Alassane Ouattara de briguer un quatrième mandat anticonstitutionnel, ainsi que par la vague de répression qui s'abat sur l'opposition. Cette répression s'est manifestée par l'arrestation récente de 11 militants du Ppa-CI, ainsi que la mise sous mandat de dépôt du ministre Lida Kouassi Moïse et de l'ambassadeur Koné Boubakar, tous deux membres du Csp.

Commentant la marche du Front commun qui a eu lieu le 9 août, à Yopougon, le président Laurent Gbagbo a félicité les Ivoiriens pour leur participation massive à cette manifestation, tout en leur demandant de maintenir la flamme de la mobilisation.

Pour conclure, il leur a donné rendez-vous le 16 août 2025, dans la même commune de Yopougon, à l'occasion de son meeting.