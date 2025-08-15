Cote d'Ivoire: Tourisme et Loisir - Le Sitla, un salon rénové pour propulser le secteur sur la scène africaine

Sous le thème « Innovations technologiques, facteur de développement du Tourisme et des Loisirs », la 10e édition du Salon international du Tourisme et des Loisirs d'Abidjan (SITLA) se tiendra du 19 au 21 septembre 2025 au Parc des expositions d'Abidjan.

Après cinq années d'interruption, l'événement revient avec l'ambition de devenir un moteur de croissance pour l'écosystème touristique et ludique ivoirien, et un rendez-vous de référence sur le continent.

Dans cette perspective, le Commissariat général du SITLA et le Conseil national du Tourisme (CNT) ont organisé, le mardi 13 août à Abidjan-Cocody, une séance de concertation avec les principaux acteurs nationaux du secteur. Cette rencontre, présidée par le Secrétaire exécutif du CNT, Dr Jean-Marie Atta Kouacou, au nom du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, visait à recueillir les contributions des opérateurs et des organisations professionnelles pour bâtir une édition à la hauteur des ambitions de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire.

« Ce salon se fait pour vous et avec vous », a rappelé Dr Atta Kouacou, soulignant que le SITLA se veut une plateforme pour révéler et soutenir les champions nationaux du tourisme et des loisirs.

Les commissaires généraux, Mme Isabelle Anoh, Directrice générale des Loisirs, et Dr Fagama Klo, Directeur général de l'Industrie touristique et hôtelière, ont présenté les grandes lignes de cette édition, suivies d'échanges ouverts et constructifs avec les représentants des faîtières et organisations professionnelles.

Le SITLA 2025 prévoit d'accueillir 100 000 visiteurs et de rassembler 25 pays autour d'un programme riche : conférence ministérielle, forum économique, cinq conférences et panels thématiques, ateliers de formation, rencontres B2B, B2C et B2G, espaces d'exposition dédiés au tourisme, aux loisirs, aux voyages et à l'artisanat, parc de loisirs, spectacles, jeux traditionnels et numériques, ainsi qu'un village gastronomique.

A noter que le SITLA 2025 se positionne, avec cet agenda ambitieux et un site interactif déjà disponible (www.sitla.ci), comme un véritable incubateur d'opportunités et un catalyseur de l'essor touristique et ludique en Côte d'Ivoire.