Cote d'Ivoire: 'Bingerville en fête' - Le Festival Alobé Eli Fêti, trois jours pour unir traditions et modernité

La ville historique de Bingerville, connue pour son jardin botanique, ses bâtiments coloniaux classés et son musée, s'apprête à ajouter une nouvelle page à son riche patrimoine culturel. Du 15 au 17 août 2025, le terrain Akouai-Santai accueillera la première édition du Festival Alobé Eli Fêti, qui signifie « Bingerville en fête » en langue Ébrié.

Conçu par la structure HK & Entreprise, sous l'impulsion de son commissaire général, Hubert Kouassi, l'événement se veut bien plus qu'un divertissement. « C'est un projet de territoire, un rendez-vous culturel qui fédère, valorise et élève », explique-t-il. Objectif : offrir un espace d'expression aux jeunes talents, honorer la mémoire locale et stimuler le rayonnement touristique.

Pendant trois jours, le festival proposera une immersion progressive dans la diversité culturelle ivoirienne. Chaque journée sera marquée par un thème spécifique, allant de la tradition à la modernité. Au programme : animations artistiques, concerts live d'artistes locaux et internationaux, prestations de groupes traditionnels et concours Miss Gbaki, qui mettra à l'honneur la beauté naturelle et authentique.

Au-delà des spectacles, le festival se veut éducatif et citoyen. Une conférence publique au marché d'Adjamé Bingerville, des ateliers de prise de parole en public, ainsi que des tables rondes sur l'identité culturelle et la cohésion sociale rythmeront l'événement. Des doyens de la ville partageront leur mémoire à travers des témoignages filmés. Une vaste opération de salubrité mobilisera les habitants, quartier par quartier, avant un grand rassemblement final.

Les enfants auront aussi leur part de fête avec des ateliers créatifs et des spectacles adaptés, tandis que les visiteurs découvriront expositions, artisanat et traditions de diverses communautés. Enfin, un espace gastronomique permettra de savourer des spécialités locales et d'échanger autour de la table.

Avec cette première édition, Bingerville ambitionne de créer un rendez-vous annuel où traditions et modernité se rencontrent pour renforcer le lien social et affirmer son identité culturelle.