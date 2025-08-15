Afrique: AfroBasket Angola 2025 - Entrée réussie des Éléphants face aux Guêpes du Rwanda (78-70)

Une victoire solide pour lancer la campagne. Les Éléphants basketteurs ivoiriens ont parfaitement entamé leur parcours à l'AfroBasket masculin 2025 en dominant les Guêpes du Rwanda (78-70), ce mercredi 13 août 2025, à Namibe (Angola).

Portée par Assemian Moularé inspiré (18 points, 4/7 à trois points et 4 rebonds), la Côte d'Ivoire a su hausser le ton après un premier quart-temps équilibré (14-14). Les doubles champions d'Afrique et vice-champions ont pris le dessus au deuxième acte (22-23 pour le Rwanda), avant de creuser l'écart grâce à deux quarts-temps aboutis : 21-18 puis 21-15.

Moularé en chef d'orchestre

Le jeune arrière a été le moteur offensif de la sélection, bien épaulé par Jean-Philippe Dally (12 points, 80 % à deux points), Matt Costello (12 points, 71,4 % à deux points) et Lionel Kouadio (8 points). La réussite collective à deux points (50 %) a été un atout, même si l'adresse extérieure (29,17 %) reste perfectible.

Points à corriger

Malgré la victoire, la Côte d'Ivoire a parfois péché dans la finition sur certaines séquences, laissant le Rwanda revenir avant de reprendre le contrôle. Le faible pourcentage à trois points et quelques pertes de balle évitables devront être corrigés pour aborder sereinement la suite de la compétition.

Côté Rwanda, Ntore Habimana a confirmé son statut de danger offensif (18 points, 21 d'évaluation), mais a manqué de relais pour inverser la tendance.

Prochain rendez-vous des Éléphants, le vendredi 15 août 2025, face aux Requins bleus du Cabo Verde, toujours à Namibe, pour confirmer ce bon départ.