Cote d'Ivoire: Cinéma - O. Assi annonce la sortie de 'Amlan', son cri pour la justice sociale

Programmé en avant-première le 21 août 2025, au Pathé Cap Sud, puis en sortie nationale le 22 août, le nouveau film du cinéaste ivoirien O. Assi plonge dans l'univers méconnu des travailleuses domestiques et leur rôle crucial dans les familles en crise.

Dans les locaux d'Incrust, à Cocody-Angré, le mardi 12 août 2025, O. Assi a livré aux journalistes, lors de la conférence de presse de lancement d'« Amlan », sa vision d'un cinéma « de coeur, de conscience et de courage ».

Avec « Amlan », drame de 1 heure 10 minutes, tourné en deux semaines à Cocody et Williamsville, le réalisateur de « Taxi Warren » et de « Nunca » signe une oeuvre forte, à la fois miroir et interpellation.

D'un coût de plus de 10 millions de Fcfa, le film raconte l'histoire d'Amlan, une gouvernante au passé douloureux, unique repère d'un enfant alors que les tensions déchirent le foyer de ses employeurs. Entre loyauté et conscience, elle affronte les non-dits et les dérives : grossesses précoces, dépendances, perte de repères.

Pour O. Assi, l'objectif est clair : toucher, éveiller et inspirer. « Nos films doivent raconter nos histoires, celles qui résonnent avec notre réalité. » Ce long métrage est un hommage aux femmes de l'ombre qui, sans reconnaissance, portent parfois l'équilibre d'un foyer.

Destiné aux festivals, avec une première étape à Clap Ivoire en novembre, le film sera projeté le 21 août (19h) au Pathé Cap Sud, puis en grande première le 22 août (18h) au Majestic Sococé, avant une tournée nationale.

Un rendez-vous que le réalisateur veut transformer en outil de sensibilisation à l'impact des crises familiales sur les enfants et sur le rôle, souvent sous-estimé, des employées de maison.