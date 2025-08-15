Ile Maurice: Lancement de «Evalouna - Healthy You, Healthy Nation» pour promouvoir un mode de vie plus sain

Dans le cadre d'une initiative transfrontalière inspirante, Junior Chamber International (JCI) City Plus (Maurice) s'est associée à JCI Homs (Syrie) pour lancer Evalouna - Healthy You, Healthy Nation, un projet dynamique porté par des jeunes, visant à sensibiliser aux risques liés à l'obésité et à encourager des choix de vie plus sains grâce à l'éducation, l'action et l'engagement communautaire.

Le projet a officiellement débuté le samedi 9 août au Trianon Shopping Mall avec une campagne de sensibilisation qui a rencontré un franc succès. Plutôt que d'organiser directement des activités sportives, l'équipe a misé sur une approche tout aussi puissante: l'écoute. À travers des sondages et des échanges ouverts, les bénévoles ont recueilli de précieuses informations sur les habitudes de santé et les défis quotidiens auxquels font face les Mauriciens.

«Nous voulions d'abord comprendre notre communauté avant de passer à l'action», explique Thema Palaram Gobin, vice-présidente locale 2025 de JCI City Plus, chargée du développement communautaire. «La réponse a été incroyable : les gens se sont montrés ouverts, honnêtes et prêts à parler de leur santé. C'est la première étape vers un vrai changement.»

«Evalouna, c'est aider chacun à reprendre le contrôle de sa santé. Grâce à ce partenariat avec JCI Homs (Syrie), nous prouvons que le changement positif ne connaît pas de frontières», ajoute Sabrina Rasolonjatovo, présidente locale de JCI City Plus.

Ces échanges riches et authentiques ont posé les bases des prochaines actions. Dans les mois à venir, Evalouna proposera une série d'ateliers interactifs, de campagnes sur les réseaux sociaux, de séances physiques ludiques, de dépistages de santé et de coachings personnalisés, en collaboration avec des nutritionnistes, diététiciens et experts.

Qu'il s'agisse d'apprendre à lire les étiquettes alimentaires, de fixer des objectifs sportifs réalistes ou de mieux comprendre le bienêtre mental, le projet veut rendre la vie saine accessible, pratique et agréable. JCI City Plus est l'un des chapitres phares de JCI (Maurice), un réseau mondial de jeunes citoyens actifs âgés de 18 à 40 ans, engagés dans la création d'un impact durable dans leurs communautés.

Dans un esprit de solidarité, cette journée a également été marquée par une collecte de vêtements en partenariat avec le Lions Club d'Ébène. Les dons sont destinés aux enfants placés dans un foyer à Forest-Side, Curepipe. L'élan de générosité a été tel que les contributions continuent d'affluer après l'événement, témoignant de la compassion du peuple mauricien.

«Plus qu'une simple campagne, Evalouna est un appel à l'action : encourager les individus et les familles à repenser leurs habitudes et à adopter un mode de vie plus sain et plus actif. Parce qu'un individu en bonne santé est la base d'une nation en bonne santé», conclut Arjuna Papiah, directeur du projet Evalouna.