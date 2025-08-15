Ile Maurice: Plus d'un demi-milliard de roupies échangées en une semaine

La valeur des transactions réalisées sur la plateforme multidevises de la Bourse de Maurice a franchi, au cours de la semaine écoulée, le cap des Rs 500 millions. Les échanges ont totalisé Rs 514,4 millions, tirés principalement par les transactions sur AfreximBank (Rs 370 millions), MCB Group Limited (Rs 82,4 millions), Africa Eats Ltd (Rs 7,3 millions), Terra Mauricia Ltd (Rs 5,7 millions) et SBM Holdings Ltd (Rs 4,9 millions).

L'indice de rendement total, le SEMTRI, a enregistré une légère baisse de 0,08 % pour clôturer la séance de mercredi 13 août 2025 à 11 303,44 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2 430,56 points. L'indice SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance d'hier à 455,35 points. À la clôture du marché de mercredi, la capitalisation boursière du Marché Officiel se chiffrait à Rs 382 milliards.

Sur les 64 titres cotés, 13 ont terminé la semaine à la hausse, 35 sont demeurés stables et 16 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent : ENL Limited (+7,06 %), National Investment Trust Ltd (+5,81 %), Emtel Limited (+4,68 %), BMH Ltd (+3,53 %) et AfreximBank (+3,33 %). Les plus fortes baisses concernent : Lottotech Ltd (-5,56 %), Fincorp Investment Ltd (-5,09 %), The Mauritius Development Investment Trust Ltd (-3,85 %), ABCB Holdings Ltd (-3,54 %) et Lux Island Resorts Ltd (-2,40 %).

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse indique des performances variant de 12,35 % à 20,05 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activité, comme indiqué dans le tableau ci-contre.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 224,10 points et 383,62 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 42,3 milliards. Des transactions totalisant Rs 4,4 millions ont été enregistrées durant la semaine.

Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Livestock Feed Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, Associated Commercial Ltd, United Bus Service Ltd, Swan Life Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobilière Ltée et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 11,39 % et 23,11 %.

Sur le plan international, le Dow Jones et le Nasdaq ont gagné 0,79 % et 3,66 % respectivement en une semaine. En Europe, le DAX, le FTSE-100 et le CAC-40 ont enregistré une hausse de 0,75 %, 0,06 % et 1,74 % respectivement durant la même semaine.