Cote d'Ivoire: Gestion durable de l'eau - À Cape Town, Laurent Tchagba défend la vision ivoirienne

La ville de Cape Town, en Afrique du Sud, a accueilli, ce mercredi 13 août 2025, la cérémonie d'ouverture du tout premier Sommet africain sur l'investissement dans le secteur de l'eau.

L'événement, placé sous la présidence de Son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud et Président en exercice du G20, a rassemblé une dizaine de chefs d'État africains, une trentaine de ministres en charge de l'eau sur le continent, cinq ministres venus d'autres régions du monde, ainsi que des investisseurs, bailleurs de fonds, experts, universitaires et représentants de la société civile.

La Côte d'Ivoire y était représentée par M. Laurent Tchagba, Ministre des Eaux et Forêts, en charge des ressources en eau. Ce rendez-vous, co-organisé par le G20 et l'Union africaine, a été salué comme un événement historique, marquant une mobilisation inédite en faveur de l'accès universel à l'eau dans un contexte mondial de crise hydrique exacerbée par le changement climatique.

Un programme ambitieux pour combler le déficit d'investissement

Le sommet s'inscrit dans la continuité des travaux du groupe de haut niveau ayant conduit à la création du Programme d'investissement pour l'eau en Afrique. Portée par l'Union africaine, cette initiative vise à mobiliser 30 milliards de dollars par an pour combler le déficit d'investissement dans ce secteur vital.

Le Président Ramaphosa a rappelé les quatre objectifs majeurs de cette rencontre. Il s'agit d'adopter une déclaration engageant les États et partenaires à renforcer les investissements, la gouvernance et la responsabilité dans la gestion de l'eau ; de présenter aux investisseurs un portefeuille de 80 projets prioritaires provenant de 38 pays africains ; de favoriser les connexions stratégiques entre gouvernements, bailleurs de fonds et partenaires techniques et d'inscrire la question de l'eau au sommet des agendas politiques et financiers mondiaux, du G20 à la COP30, jusqu'à la Conférence des Nations Unies sur l'eau en 2026 et au-delà.

La contribution ivoirienne

Pour cette première journée, marquée par une cérémonie officielle, un panel ministériel et plusieurs sessions techniques, la Côte d'Ivoire a présenté neuf projets stratégiques visant à renforcer la résilience hydrique nationale et à attirer des financements durables.

Le jeudi 14 août, M. Laurent Tchagba interviendra lors d'un panel dédié afin de mettre en avant les opportunités d'investissement offertes par la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'eau, en insistant sur l'engagement du pays pour une gestion intégrée et durable de ses ressources hydriques.