Soudan: Al-Eaysir félicite les forces armées pour leur centenaire et le 71e anniversaire de la soudanisation du commandement

14 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Culture de l'Information et du Tourisme, M. Khalid Al-Eaysir au nom de tous les employés des secteurs de la culture, de l'information et du tourisme dans l'ensemble des États du Soudan, a adressé ses plus chaleureuses félicitations aux Forces armées soudanaises à l'occasion de leur centenaire et du 71e anniversaire de la soudanisation du commandement.

Il a exprimé, à cette occasion, sa fierté et celle de ses collègues pour les sacrifices et les exploits réalisés par l'armée soudanaise dans la défense de la patrie, saluant son rôle de garant de la sécurité nationale, de symbole de l'honneur et de la dignité du pays, ainsi que de bouclier solide et de rempart inébranlable.

