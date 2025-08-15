Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant en Chef des Forces Armées, le Général Abdel Fattah Al-Burhan a adressé aujourd'hui ses félicitations au peuple soudanais à l'occasion du centenaire de la fondation des Forces Armées et du 71e anniversaire de leur soudanisation.

Dans un discours adressé ce jeudi au peuple soudanais depuis la terre des civilisations, il a déclaré : « Je félicite les officiers, les sous-officiers et les soldats des Forces Armées en ce jour historique, qui est un jour des Forces Armées et qui représente une gloire et une civilisation pour le Soudan », précisant que cette gloire a été bâtie par les Soudanais eux-mêmes, bâtisseurs de cette grande civilisation et de l'Armée, qu'ils n'ont cessé de soutenir.

Il a salué le peuple soudanais, créateur de civilisations et fondateur de ces forces, dont le nom est associé à la défense du Soudan. Il a indiqué que, lors de la création des Forces Armées en 1925, contrairement à toutes les autres armées, elles ne furent pas nommées d'après un roi ou autre, mais reçurent le nom de « Force de Défense du Soudan », d'où partit la volonté de construire et de préserver l'histoire de cette nation.

Le Commandant en Chef a ajouté qu'en 1954, un premier commandant soudanais prit la tête des Forces Armées, qui ont désormais plus de cent ans d'existence. Avant 1925, elles combattaient en tant que bataillons et régiments aux côtés d'autres armées, mais après la Révolte de l'Étendard Blanc en 1924 et la révolution dans le pays frère, l'Égypte, elles furent séparées et formées sous le nom de « Force de Défense du Soudan ».

Il a précisé que leurs différentes appellations furent inspirées de l'histoire et de la civilisation soudanaises.

Ajoutant que, lorsqu'elles furent baptisées « Forces Armées », ce nom et ce symbole sont restés jusqu'à aujourd'hui, alors qu'elles combattent aux côtés du peuple soudanais dans la Bataille de la Dignité.

Le Général d'Armée Al-Burhan a salué tous les Soudanais qui se tiennent aux côtés des Forces Armées, rendant hommage aux héros déployés sur les lignes de front, notamment à El-Fasher, Babnoussa, Kadugli, ainsi qu'à toutes les unités mobiles défendant la vérité et protégeant le Soudan, et saluant également les soutiens de ces forces au sein de toutes les catégories du peuple soudanais.

Il a aussi rendu hommage à tous ceux qui, parmi les Soudanais, ont soutenu ces forces de leur personne ou de leurs biens"Nous sommes fiers d'appartenir à cette institution, et le peuple soudanais est fier de l'ancienneté et de la solidité de son institution. "

Al-Burhan a réaffirmé sa détermination à poursuivre la Bataille de la Dignité, à vaincre la rébellion et à rejeter toute concession ou réconciliation, quel qu'en soit le prix, affirmant : « Nous ne trahirons pas le sang de notre peuple, de nos enfants et de nos frères qui sont tombés en se sacrifiant pour défendre le Soudan. » AfA