Afrique de l'Ouest: Julius Maada Bio veut convaincre l'Alliance des États du sahel de réintégrer la Cédéao

Julius Maada Bio/Page Facebook
Julius Maada Bio Président de la République de Sierra Leone
15 Août 2025
Radio France Internationale

Après le Togo et le Ghana au début du mois, puis la Côte d'Ivoire en début de semaine, le président en exercice de la Cédéao, Julius Maada Bio, poursuit sa tournée régionale.

Julius Maada Bio, le président sierra léonais a rencontré, jeudi 14 août à Banjul, son homologue gambien Adama Barrow, juste après une visite éclair à Umaro Sissoco Embalo en Guinée-Bissau. Ensemble, ils ont abordé les « questions bilatérales et régionales sur la sécurité, l'intégration et la cohésion au sein de la famille ouest-africaine ».

Le dirigeant provisoire de la Cédéao a surtout plaidé pour un retour des pays sahéliens de l'Alliance des États du sahel (AES) au sein de la communauté régionale. Et Julius Maada Bio se montre confiant et espère que la bonne relation qu'il entretient avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger jouera en sa faveur.

« La famille ouest-africaine »

« Nous voulons que nos pays frères de l'AES reviennent au sein de la famille ouest-africaine, déclare Julius Maada Bio. Il y a aussi des pays actuellement en phase de transition et nous devons nous assurer qu'ils partagent nos valeurs démocratiques. Et au sein même de l'Afrique de l'ouest, nous devons nous montrer plus unis que nous le sommes en ce moment. »

« J'étais en contact avec les pays de l'AES bien avant de prendre la tête de la Cédéao. Avant de venir en Guinée-Bissau, j'avais déjà visité le Mali et le Burkina Faso, et je parle aux trois pays depuis que je préside notre organisation. Je veux me servir du lien que nous avons maintenu pour comprendre réellement ce qu'ils reprochent à la Cédéao et comment maintenir l'unité de notre famille », conclut le dirigeant provisoire de la Cédéao.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.