Après le Togo et le Ghana au début du mois, puis la Côte d'Ivoire en début de semaine, le président en exercice de la Cédéao, Julius Maada Bio, poursuit sa tournée régionale.

Julius Maada Bio, le président sierra léonais a rencontré, jeudi 14 août à Banjul, son homologue gambien Adama Barrow, juste après une visite éclair à Umaro Sissoco Embalo en Guinée-Bissau. Ensemble, ils ont abordé les « questions bilatérales et régionales sur la sécurité, l'intégration et la cohésion au sein de la famille ouest-africaine ».

Le dirigeant provisoire de la Cédéao a surtout plaidé pour un retour des pays sahéliens de l'Alliance des États du sahel (AES) au sein de la communauté régionale. Et Julius Maada Bio se montre confiant et espère que la bonne relation qu'il entretient avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger jouera en sa faveur.

« La famille ouest-africaine »

« Nous voulons que nos pays frères de l'AES reviennent au sein de la famille ouest-africaine, déclare Julius Maada Bio. Il y a aussi des pays actuellement en phase de transition et nous devons nous assurer qu'ils partagent nos valeurs démocratiques. Et au sein même de l'Afrique de l'ouest, nous devons nous montrer plus unis que nous le sommes en ce moment. »

« J'étais en contact avec les pays de l'AES bien avant de prendre la tête de la Cédéao. Avant de venir en Guinée-Bissau, j'avais déjà visité le Mali et le Burkina Faso, et je parle aux trois pays depuis que je préside notre organisation. Je veux me servir du lien que nous avons maintenu pour comprendre réellement ce qu'ils reprochent à la Cédéao et comment maintenir l'unité de notre famille », conclut le dirigeant provisoire de la Cédéao.