Soudan: Le ministre d'État aux affaires étrangères reçoit l'ambassadeur de la République d'Indonésie

Le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Omar Siddiq a reçu jeudi dans son bureau, l'ambassadeur de la République d'Indonésie au Soudan, M. Sunarko.

Les discussions ont porté sur les relations bilatérales historiques et la coopération existante dans divers domaines. L'ambassadeur indonésien a réaffirmé le soutien de son pays aux efforts du Soudan pour instaurer la paix et la stabilité, soulignant l'aide humanitaire et la reconstruction des infrastructures de santé détruites par la guerre, ainsi que la poursuite de la coopération dans l'enseignement supérieur.

Le ministre d'État a salué le niveau de coordination entre les deux pays, tant au plan bilatéral que dans les forums internationaux, et a présenté un exposé sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Soudan. Il a exprimé la gratitude du gouvernement soudanais pour le rôle important de l'Indonésie dans le secteur de la santé et a manifesté son souhait de renforcer davantage les relations bilatérales dans les prochaines périodes.