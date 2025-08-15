Le Conseil de souveraineté transitoire a adressé ses félicitations aux Forces armées à l'occasion du centenaire de leur création et du 71e anniversaire de leur soudanisation.

Le Conseil a présenté ses chaleureuses félicitations aux officiers, sous-officiers et soldats des Forces armées dans toutes les régions du pays à l'occasion de cette commémoration mémorable, saluant les victoires qu'elles ont remportées sur les différents fronts de combat pour l'unité et la dignité du peuple soudanais.

Il a souligné que le Soudan fait face à des plans et à des complots visant sa sécurité et sa stabilité, ce qui exige de se tenir fermement aux côtés des Forces armées en ce centenaire, pour la souveraineté, l'unité du Soudan et l'intégrité de son territoire.