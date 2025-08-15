Afrique du Sud: Le pays a lancé un dialogue national pour discuter des problèmes urgents et trouver des solutions.

Le président Cyril Ramaphosa prononce son discours liminaire lors de la première réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 au Nasrec Expo Centre de Johannesburg, dans lequel il expose les priorités de l'Afrique du Sud dans le cadre de sa présidence du G20. (Archive)
15 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Afrique du Sud a lancé vendredi un dialogue national visant à rassembler tous les secteurs de la société pour discuter des problèmes les plus urgents du pays et trouver des solutions.

Les discussions, initiées par le président Cyril Ramaphosa à l'appel de la société civile, devraient inclure la plupart des partis politiques, des groupes civiques et des citoyens.

« Le dialogue national doit être un espace où chacun peut s'exprimer. Ce dialogue sera un processus citoyen et sociétal visant à réfléchir à l'état de notre pays afin de nous permettre de réimaginer notre avenir », a noté le président Ramaphosa.

Des Sud-Africains de tous horizons devraient exprimer leur point de vue lors de ce dialogue, qui devrait se tenir en présentiel et virtuellement, selon les médias.

Ramaphosa a nommé un groupe de personnalités éminentes, composé de personnalités religieuses, sportives, syndicales et civiques qui, selon lui, reflètent la grande diversité de l'Afrique du Sud.

Parmi elles figurent le capitaine de l'équipe de rugby sud-africaine Siya Kolisi, l'acteur primé de « Black Panther » John Kani et l'ancien juge de la Cour constitutionnelle Edwin Cameron.

Le dialogue se déroulera par étapes et prendra la forme de débats publics dans les neuf provinces d'Afrique du Sud. Sa durée n'est pas encore connue, mais une deuxième convention pourrait avoir lieu au début de l'année prochaine.

L'Afrique du Sud est confrontée à de nombreux défis économiques et sociaux, notamment des niveaux élevés de pauvreté et d'inégalités, de criminalité, de corruption et de chômage.

