Ile Maurice: Foi, unité et sécurité renforcée

Ce vendredi 15 août, les catholiques de Maurice se joindront aux fidèles du monde entier pour célébrer l'Assomption de la Vierge Marie. Cette solennité, inscrite au calendrier liturgique, commémore la croyance selon laquelle Marie, la mère de Jésus, a été élevée au ciel, corps et âme, à la fin de sa vie terrestre. C'est un moment de joie, de réflexion et de renouveau spirituel qui rassemble les communautés dans la prière et l'action de grâce.

75 ans du dogme proclamé par Pie XII

Cette année marque les 75 ans de la proclamation de l'Assomption comme dogme de foi par le pape Pie XII, le 1eᣴ novembre 1950. Mgr Jean Michaël Durhône, dans son intervention, rappelle la profondeur de ce mystère et la place unique de Marie dans l'histoire du salut : «L'Église reconnaît que, à sa mort, Marie a été élevée au ciel, corps et âme, pour vivre aux côtés de Jésus-Christ dans la gloire de la Résurrection. Cette vérité de foi, célébrée depuis des siècles, est un signe d'espérance pour tous les croyants.»

L'évêque décrit Marie comme un modèle de croyant, la seule personne humaine à avoir parfaitement répondu à sa vocation. Elle est aussi une femme de service, entièrement consacrée à Dieu et à l'Église, ainsi qu'une mère fidèle, présente à toutes les étapes de la vie de Jésus, de sa naissance à sa crucifixion, jusqu'à la Pentecôte. Il souligne aussi que l'Assomption ne doit pas être confondue avec l'Ascension, qui concerne Jésus et qui est célébrée 40 jours après Pâques.

Mgr Jean Michaël Durhône invité les fidèles à invoquer Marie comme Reine de la paix, dans un monde marqué par la violence, la drogue et les divisions familiales : «Marie continue de nous montrer le chemin de la paix. Comme toute mère, elle partage nos souffrances et prie pour nos familles et notre pays.»

Un temps fort pour les paroisses

Partout dans le pays, la journée sera marquée par des messes solennelles, des processions et des prières. Des neuvaines, récitations du chapelet et autres dévotions mariales rythmeront les célébrations. Certaines paroisses organiseront également des activités communautaires comme des pique-niques, concerts et actions caritatives.

Dispositif de sécurité sur les plages

À l'occasion de ce jour férié, la National Coast Guard (NCG), avec l'appui de la Special Mobile Force, mettra en place un dispositif renforcé pour assurer la sécurité en mer et sur les plages publiques. Rajapundit Anilkumar, Chief Inspector de la NCG, précise : «Des postes temporaires seront installés pour accroître la visibilité et sensibiliser le public. Nous intensifierons les contrôles de vitesse, les tests d'alcoolémie et les inspections d'embarcations. Toute surcharge sera sanctionnée.»

Les patrouilles, à pied, à vélo et dans le lagon, seront renforcées sur les plages du Nord (Mon-Choisy, Trou-aux-Biches, Anse-La-Raie, Péreybère...), de l'Ouest (Albion, Flic-en-Flac, Le Morne...), de l'Est (Belle-Mare, Palmar...) et du Sud (La Cambuse, Le Bouchon, Blue-Bay...).

Les NCG appellent à la prudence : éviter de se baigner en mer agitée, ne pas nager après avoir consommé de l'alcool et surveiller étroitement les enfants. Numéro d'urgence : 177.