Ile Maurice: Vanessa Selvamanee Mootoosamy - Une passion devenue réalité après des luttes acharnées

Depuis son enfance, Vanessa Selvamanee Mootoosamy nourrissait une passion pour la beauté et le soin du corps. Avant même de suivre une formation professionnelle, elle passait ses week-ends à expérimenter avec les coiffures sur les cheveux de sa mère, cherchant à perfectionner ses techniques et à explorer son talent naissant. Ce désir de maîtriser l'art de la coiffure grandissait chaque jour, alimenté par une véritable fascination pour la transformation et le bien-être.

C'est en 2016 que Vanessa a décidé de franchir une étape décisive en s'inscrivant à la Marion Académie de Coiffure et d'Esthétique. Elle y a suivi une formation complète en esthétique et coiffure, décrochant son certificat et son diplôme la même année.

Cependant, cette étape ne signifiait pas seulement l'obtention d'un papier ; elle ouvrait la voie à une véritable vocation. Très vite, Vanessa s'est rendu compte que son intérêt allait au-delà de la simple coiffure. Elle ressentait une véritable passion pour l'esthétique et le bien-être de ses futurs clients.

Plutôt que de chercher immédiatement un emploi, Vanessa a choisi de pratiquer chez elle, affinant ses compétences et perfectionnant ses techniques. Par la suite, elle a enrichi son expérience en travaillant à l'hôtel Sun Resorts à Belle-Mare, où elle a pu acquérir un savoirfaire dans un environnement professionnel exigeant. Après cette étape, elle a rejoint un spa renommé, où elle a travaillé pendant cinq années, puis a intégré le Johaness Spa pendant trois ans. Ces expériences lui ont permis de se constituer un bagage solide, tout en consolidant sa passion.

Malgré ses compétences, Vanessa a décidé de quitter son emploi stable pour soutenir son mari dans son propre salon de coiffure. Elle a commencé par des tâches simples comme le shampooing et les massages du cuir chevelu, mais sa détermination à élargir ses compétences ne faiblissait pas. Ensemble, le couple a dû faire face à de nombreuses difficultés financières et à des obstacles administratifs, notamment l'obtention d'un prêt pour financer l'expansion de leur salon.

Le rêve d'ouvrir une partie esthétique dans leur salon a été longtemps retardé, en raison de contraintes financières. Cependant, leur persévérance a fini par payer. Après plusieurs années d'efforts acharnés et de sacrifices, Vanessa a finalement pu ouvrir son propre espace dédié aux soins esthétiques le 3 août, situé au Royal Scissors and Esthetic sur la route de Bois-Chéri, à Moka, dans le salon de coiffure de son époux, Harasen Mootoosamy.

Ce nouveau centre offre une gamme c o m p l è t e de services, notamment des soins du visage, l'épilation, la manucure, la pédicure, la pose d'ongles, ainsi que des massages du cuir chevelu, des pieds et du cou, pour les hommes et les femmes. Pour les femmes, un massage corporel complet est également disponible.

Malgré un début difficile, aujourd'hui, Vanessa peut enfin exercer sa passion dans un espace qui lui ressemble, entourée de son mari, avec qui elle partage cette réussite. Son parcours témoigne de sa résilience et de sa foi inébranlable en ses rêves.

Vanessa Selvamanee Mootoosamy incarne aujourd'hui une inspiration pour celles et ceux qui souhaitent suivre leur passion, malgré les épreuves. Son histoire montre qu'avec de la persévérance et de la détermination, il est possible de transformer ses rêves en réalité.