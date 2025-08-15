Congo-Brazzaville: Face à la Nation, le président pointe un «contexte international marqué par des conflits»

Ce 14 août 2025, le chef de l'État de la République du Congo s'est adressé à la Nation à la veille du 65e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. Denis Sassou-Nguesso a notamment évoqué une « paix dangereusement menacée par un contexte international marqué par la récurrence des conflits armés », ce qui « ne peut faciliter la sortie d'une crise économique dont les répercussions compromettent le bien-être des populations ».

Le Congo-Brazzaville célèbre ce 15 août 2025, le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Jeudi soir, dans un discours radio-télévisé, le président Denis Sassou-Nguesso a lancé notamment un appel à une « vivification du panafricanisme, rejetant les égoïsmes », souligne notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial. Il a ensuite déploré une situation internationale marquée par la récurrence des conflits armés.

« Égoïsmes sclérosants »

« Aucun pays aujourd'hui, ne peut être seul un ilot de croissance ou de prospérité et prétendre aller au développement dans l'autarcie et les souverainetés étroites qui consacrent les égoïsmes sclérosants », a indiqué le chef de l'État congolais.

« À cette occasion, je lance un appel à la vivification du panafricanisme, fondé sur l'intégration des États et le mieux vivre ensemble de nos populations qui se traduit, ici, par le triptyque de notre belle devise : unité, travail, progrès », a-t-il ajouté.

« Nous célébrons le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, alors que la paix est dangereusement menacée par un contexte international marqué par la récurrence des conflits armés », a-t-il fait savoir.

« Cette situation ne peut faciliter la sortie d'une crise économique lancinante dont les répercussions compromettent le bien-être des populations », a-t-il conclu.

Le 12 août, le Premier ministre Anatole Collinet Makosso estimait sur RFI que Denis Sassou-Nguesso, au pouvoir depuis 1997, est « le candidat idéal » à sa propre succession, lors de la prochaine présidentielle, en 2026.