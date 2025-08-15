Ile Maurice: L'ACP Gangadin en liberté conditionnelle

Trois semaines après son arrestation, l'assistant commissaire de police (ACP) Dunraz Gangadin a retrouvé la liberté conditionnelle, hier, sous de strictes conditions. Interpellé le 24 juillet par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le scandale du Reward Money, il est soupçonné d'avoir joué un rôle central dans ce système présumé de détournement de fonds publics.

La cour de Port-Louis Sud lui a accordé la remise en liberté conditionnelle contre trois cautions de Rs 750 000 chacune et la signature d'une reconnaissance de dette de Rs 2,5 millions. La magistrate a précisé qu'aucun paiement ne devait provenir du compte bancaire, où auraient transité Rs 160,4 millions liées à l'affaire. Il est interdit de tout contact avec les protagonistes du dossier et doit se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche de son domicile.

L'enquête, qui secoue la force policière, concerne des paiements de primes destinées à récompenser des informateurs qui les auraient aidés pour leurs opérations. Selon la FCC, ces sommes - estimées à plus de Rs 250 millions - auraient été gonflées ou falsifiées grâce à de faux numéros OB et des réquisitions fictives, avant d'être transférées sur des comptes personnels. La FCC poursuit ses auditions et laisse entendre que d'autres arrestations pourraient survenir.