Tunisie: CAF - Trois stades Tunisiens homologués - Triste !

La liste des stades approuvés par pays pour les prochains matchs, y compris les préliminaires de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération 2025/26, a été publiée par la CAF.

Seulement trois stades tunisiens figurent sur la liste des terrains homologués. On peut, bien entendu, relever qu'il n'y a aussi que cinq stades égyptiens, mais ce pays n'a présenté que ceux qui intéressent les clubs engagés. Cela n'a rien à voir avec l'état de délabrement dans lequel se trouvent un certain nombre des nôtres.

Et encore, on nous assure que parmi ceux qui ont été retenus, au moins un a besoin d'un sérieux toilettage, le stade de Radès, qui supporte presque à lui seul le poids des compétitions nationales et internationales. Une pression extraordinaire qui risque de le mettre, un de ces jours, hors jeu.

La situation dans laquelle se trouve El Menzah, à propos duquel on n'entend plus aucun écho, est également alarmante. Le temps file vite et plus cela tarde et plus sa reconstruction coûtera plus cher avec le renchérissement des matériaux et du coût de la main-d'oeuvre. Il y a certes le Zouiten qui joue tant bien que mal les utilités, pas plus. On a annoncé l'entrée en lice du stade de Béja, mais espérons que le timing a été respecté et que le retour en activité de cette installation n'a pas été décidé sous la pression.

Ce serait le meilleur moyen de le massacrer. Il y a des normes à respecter pour que le gazon atteigne sa bonne consistance.

De toutes les façons, la récupération de cette installation est la bienvenue pour l'équipe locale d'abord, pour le football ensuite. Il fut un temps où jouer à Béja était un plaisir. Faute d'entretien et à cause de pressions continues sur cette installation, on a fini par la mettre hors d'usage.

Pour terminer, il est triste de constater qu'après avoir joué longtemps le rôle de pays refuge pour toutes les confédérations africaines, dans toutes les disciplines sportives, nous sommes dans l'obligation d'être si inquiets qu'une de nos installations soit rejetée par les instances du football.

Les stades homologués par pays

Afrique du Sud 13

Maroc 10

Algérie 9

Côte d'Ivoire 6

Cameroun 5

Égypte 5

Mali 5

RD Congo 3

Guinée Équatoriale 3

Ouganda 3

Tunisie 3

Éthiopie 2

Libye 2

Nigeria 2

Rwanda 2

Tanzanie 2

Zambie 2

Sénégal 2

Ghana 1

Kenya 1

Zanzibar 1