Tunisie: Mercato - Le formidable destin de Hazem Mastouri

La Presse -- Comme annoncé dans plus d'une livraison précédente, Hazem Mastouri est en « transit » à l'USM en attendant que les Bleus valident l'une des pistes à creuser depuis quelque temps et lui accordent son bon de sortie. Finalement, comme pressenti, c'est en Russie que l'attaquant international tunisien, second meilleur buteur du championnat de la saison écoulée avec 18 buts en 32 matchs, déposera ses valises, précisément du côté de Krylia Sovetov Samara.

A 28 ans donc, la pointe du club du Ribat va opter pour le championnat russe alors que les Bleus empocheront 350 000 dollars d'indemnité de transfert. Joueur ayant connu une ascension fulgurante, l'ex-joueur de l'AS Degache, la Palme de Tozeur, l'ES Metlaoui et Al Najaf d'Irak, en aura parcouru du chemin en cinq ans. Courtisé également par le Raja Casablanca, le CFR Cluj et le Genclerbirligi d'Ankara, Mastouri a finalement choisi la Russie pour monter davantage en gamme et surtout conserver son statut avec le team Tunisie.

Pépites qui prennent du galon

Le réputé pôle Espoirs d'Aix de la région Provence Alpes Côte d'Azur a récemment intégré trois Tunisiens natifs de 2006. Ce trio aura la chance de fourbir davantage ses armes dans ce tremplin vers le must du football français. Le premier joueur s'appelle Fares Bousnina, attaquant du Football Club Seynois.

Originaire de Menzel Jemil, Bousnina, avant-centre, a été repéré par le pôle Espoirs d'Aix et a signé en faveur de l'OGC Nice. Ses qualités : un jeu de tête imparable et une excellente couverture et conduite de balle qui lui permettent actuellement de tracer son sillon chez les Aiglons.

Aussi, Nacim Dendani, milieu offensif du FC Seynois et originaire de Ghardimaou, se distingue par sa vision de jeu et ses qualités de finisseur. La saison passée, il a marqué 14 buts et délivré 8 passes décisives. Enfin, Moumen Jebril, arrière droit d'Académico de Viseu, est aussi originaire de Menzel Jemil. Mûr tactiquement et évoluant avec beaucoup d'aisance, Jebril ne manquera pas d'intégrer une écurie d'élite d'ici peu.