Tunisie: Quand l'artisanat tunisien s'exporte - Le parcours inspirant de Dorra Mselmani

Pour une fête nationale de la femme tunisienne, c'en est une. Il y a de quoi lui faire honneur et lui reconnaître ses droits, son rôle, son histoire militante, son vrai potentiel distingué et tout ce qu'elle est en train de capitaliser sur son image en tant que partenaire à part entière. Notre femme au statut social privilégié, dont la notoriété dépasse nos frontières.

Dorra Mselmani, elle aussi, a donné l'exemple. Portrait d'une femme au parcours artistique fort apprécié.

Artiste céramiste, peintre, designer d'intérieur, et au-delà. Ses qualités intrinsèques ont bel et bien forgé sa personnalité et affiné son regard d'artiste, mais aussi sa perception du monde qui l'entoure.

Ambassadrice de l'art et de l'artisanat

Dorra est une artisane d'exception aux talents divers, incarne Dame nature dans toute sa beauté et sa splendeur, la réduisant à des produits finis, des articles faits main et des oeuvres uniques qui ont tant enrichi son palmarès, il y a maintenant plus de 20 ans. « Certes, j'ai toujours cherché la voie difficile qui me met face à des défis censés développer de nouvelles compétences et repousser mes limites.

Cette voie peut me mener à des opportunités enrichissantes à long terme. Cela me procure satisfaction personnelle et renouvelle mes engagements professionnels », ainsi s'exprime Dorra, la beausariste de formation.

Elle s'est frayé son propre chemin, sur un long trajet jalonné de succès. Fine comme sa plume, dure dans ses choix et décisions, elle vise toujours loin. Tout feu tout flamme, son engouement pour ce métier suscite en elle une quête infinie de soi. Un voyage intérieur qui l'a conduite à s'installer dans le village d'artisanat à Den Den, où son projet conceptuel hors du commun élit domicile, depuis 2004, sous les bons auspices de l'Office national de l'artisanat (ONA). Elle lui est reconnaissante.

Avec l'appui constant du ministère du Tourisme, Dorra a pu voler de ses propres ailes, prenant les devants, devenue, alors, une artisane pas comme les autres. Son profil pluridimensionnel et ses idées originales, innovantes et recherchées l'ont hissée à un statut privilégié.

« Avec un style artistique particulier, ma façon d'être, de voir et d'agir en femme artisane exposante et imposante, sur fond d'un CV si riche et éligible, j'ai été désignée, depuis plus d'un an, ambassadrice de l'art et de l'artisanat de la Tunisie. Soit un titre honorifique qui m'a beaucoup ajouté et donné plus d'énergie et d'encouragement », s'enorgueillit-elle, sur un ton enthousiaste.

Une reconnaissance locale et internationale

Et là, Dorra, cette perle dans son atelier, a su représenter son pays et porter haut l'étendard national dans diverses manifestations internationales. «Mes oeuvres sont régulièrement exposées dans les foires et galeries d'art à une large échelle. A Paris, à Lyon, en Italie, à Prague, Vienne, Ozaka, Ouita, Tokyo, Koweit, Portugal, USA, j'a fait, alors, le tour du monde», déclare-t-elle, fière. A chaque voyage d'exposition, elle découvre un nouveau côté d'elle-même, établit des relations et déniche d'autres marchés.

« Là où je suis, j'essaie de garder de bons contacts professionnels et de profiter de l'occasion pour en créer d'autres », révèle-t-elle.

Et ce n'est pas tout. Cette artisane- artiste a dû redorer le blason de l'artisanat tunisien et restaurer son identité, ici et ailleurs. Lors du concours national de la création artisanale, elle a été, maintes fois, primée et honorée. Ses efforts méritoires qu'elle a consentis, au fil des jours et des ans, sont parfaitement récompensés.

D'autant plus que ses pièces uniques, la matière utilisée, ses tableaux d'art, ses oeuvres sculptées et revisités ont fait la différence. Dorra connaît son créneau sur le bout des doigts, avec une touche de fantaisie, alliant authenticité et modernité. Son travail lui a valu plusieurs prix, reconnaissance locale et internationale et des lettres de recommandation qui lui ont élargi son réseau d'échange et de collaborations.

Des ambitions sans limites !

Récemment, elle avait bien représenté la Tunisie au salon World Travel Market (WTM) Latin America 2025, qui s'est tenu, du 14 au 16 avril dernier, à Sao Paulo, au Brésil. « Sa présence sur le stand de la Tunisie s'est distinguée par un grand professionnalisme, une créativité généreuse et un sens d'accueil remarquable, suscitant l'intérêt et instaurer un véritable échange culturel.

Son talent formidable était un vecteur de connexion entre la Tunisie et le public brésilien, projetant ainsi l'image d'un pays ouvert, raffiné et profondément inspirant», qualifie la représentante de l'Ontt à Madrid. De même, notre ambassade au Brésil lui a été aussi fort reconnaissante. « On vous remercie pour vos efforts déployés dans la promotion de l'art tunisien et notre potentiel culturel au Brésil. Et partant, on vous appuie pour faire rayonner davantage l'image de la femme tunisienne », s'adresse-t-elle à Dorra.

Passionnée de son métier, ses ambitions n'ont pas de limites. Ses recommandations aussi : « Nos villages d'artisanat, répartis dans plusieurs régions, sont de véritables vitrines vivantes du savoir-faire tunisien. En rassemblant artisans et designers, ils témoignent de la richesse, de la diversité et de la beauté de notre patrimoine culturel. Aujourd'hui, il semble essentiel de conférer à ces lieux la place qui leur convient, à même de les valoriser et préserver, de la sorte, des milliers d'artisans qui perpétuent nos traditions au quotidien ».

Pour conclure, Dorra espère voir ces villages pleinement intégrés dans des circuits touristiques, bénéficier d'une meilleure visibilité et être reconnus comme des étapes incontournables du tourisme culturel en Tunisie. Et d'ajouter : « Pour y parvenir, l'ONA et l'Ontt devraient mettre les bouchées doubles et multiplier les campagnes de sensibilisation et de communication». Car artisanat et tourisme sont deux secteurs qui vont de pair.