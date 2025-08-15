Afrique: La Tunisie, meilleure en Afrique en matière de couverture électrique, selon Hichem Mansour

Hichem Mansour, président de l'Association Tunisienne des professionnels de l'Energie, "Tunisia Energy Society" (TENS), a dressé un bilan clair du secteur énergétique tunisien, soulignant les progrès tout en insistant sur les défis persistants.

Lors de son passage ce jeudi 14 août 2025 sur Mosaïque Fm, Hichem Mansour a rappelé que la Tunisie ne produit actuellement qu'environ un tiers de ses besoins énergétiques. La production nationale de pétrole et de gaz naturel est en déclin depuis plus de quinze ans, avec une extraction annuelle d'environ 20 millions de barils, alors que la consommation intérieure oscille entre 58 et 60 millions de barils.

"Malgré ces contraintes, la Tunisie reste la meilleure nation africaine en matière de couverture électrique", a-t-il affirmé, tout en reconnaissant que des coupures demeurent lors des pics de consommation. Il a en outre souligné que les énergies renouvelables ne représentent encore que 4 à 5 % de la consommation nationale, un chiffre appelant à une accélération des efforts dans ce domaine.

Dans le cadre d'une stratégie de redressement, les professionnels du secteur ont élaboré un document de recommandations, remis récemment au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie. Parmi les propositions phares, figure l'adoption de nouvelles technologies permettant à la Tunisie d'exploiter le gaz de schiste tout en minimisant l'impact environnemental.

Hichem Mansour a insisté sur la nécessité d'une transition énergétique équilibrée, conciliant sécurité d'approvisionnement, développement durable et compétitivité économique.