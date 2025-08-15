Tunisie: Le ministère de la Défense prépare une hausse des indemnités militaires

14 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le directeur général du recrutement et de la mobilisation, le contre-amiral Hatem Essoussi, a annoncé ce jeudi 14 août 2025 que la révision des indemnités financières accordées aux appelés au service militaire sera bientôt entamée.

Invité sur les ondes de Diwan FM, le responsable a précisé que le ministère de la Défense nationale travaille actuellement à la mise à jour de la loi n°2004 relative au service national, en vigueur depuis plus de deux décennies.

Selon lui, les indemnités actuelles (fixées à 200 dinars pour les titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur et à 100 dinars pour les autres) seront revues à la hausse, dans le cadre d'un projet global visant à rendre le service national plus attractif.

Le contre-amiral a en outre indiqué que d'autres incitations et avantages seront renforcés afin de répondre aux attentes des jeunes et aux exigences de l'époque.

"Le but est d'encourager les jeunes à accomplir leur service militaire dans de meilleures conditions et avec davantage de reconnaissance", a-t-il conclu.

