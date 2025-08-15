Tunisie: Le plan de développement au secours de la formation professionnelle

Considéré, à juste titre, comme un outil essentiel pour la réalisation de l'oeuvre de développement économique et social dans sa globalité, le secteur de la formation professionnelle joue un rôle majeur en matière de réduction du chômage grâce à sa capacité à booster les opportunités d'emploi.

Conscientes de la nécessité d'avancer dans ce sens et dans le cadre des orientations du prochain Plan de développement 2026/2030, les autorités concernées et à leur tête le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle ont tenu, en début de semaine, une grande réunion pour tracer les grandes lignes d'une politique publique relative à l'emploi, à savoir la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et les sociétés communautaires.

Cette réunion a constitué une occasion propice pour mettre l'accent sur la nécessité d'opter pour une approche conforme aux besoins de la Tunisie nouvelle dont notamment l'adaptation aux réalités régionales et aux préoccupations des parties intervenantes tout en maintenant le cap selon les exigences d'une réforme globale.

Or, pour espérer réussir ce défi majeur, une mobilisation globale doit être de mise impliquant les divers partenaires engagés dans les domaines sus-cités tout en se focalisant sur les volets de l'innovation locale et l'autonomie, sans oublier les projets des sociétés communautaires pour lesquelles il est utile de garantir la bonne gouvernance, en plus de l'accompagnement et du soutien adéquats.

Il convient de souligner que la formation professionnelle, pâtissant, jusqu'à il n'y a pas longtemps, de certains préjugés défavorables la considérant comme une sorte de roue de secours, contribue, désormais, d'une manière efficace, à l'amélioration de la compétitivité et à l'acquisition d'un savoir-faire novateur et spécifique en vue de maîtriser les nouveautés exigées par le marché du travail.

D'où la nécessité de penser, dès à présent, à créer de nouvelles spécialités permettant d'épouser les dernières créations et d'être au top des nouvelles qualifications et autres technologies conformément aux évolutions non-stop dans la mesure où il faut avoir, également, un oeil sur le marché international du travail dont l'intégration ne peut être obtenue sans être versé dans les derniers outils conférés par les divers mécanismes de la formation professionnelle.

C'est dans cette optique que l'Agence tunisienne de la formation professionnelle (Atfp) continue, plus que jamais, à assurer de nombreux types de formation couvrant plusieurs secteurs grâce à près de cent quarante centres de formation et plus de quatre cents spécialités disponibles combinant les formations en alternance et les cours en ligne.