Ile Maurice: 19 avocats prennent la toge de Senior Counsel

La nomination de 19 avocats au rang de Senior Counsel (SC) en vertu de l'article 9A de la Law Practitioners Act est désormais officielle, après de longues semaines de spéculations au sein de la profession. Cette distinction représente le plus haut grade accessible au Barreau mauricien.

Le titre de Senior Counsel est à la fois une marque d'excellence professionnelle et un gage de confiance publique. Il est décerné aux avocats plaidants ayant fait preuve de compétences exceptionnelles, d'une solide expertise juridique, d'une intégrité irréprochable et d'une contribution significative à l'administration de la justice. Les SC interviennent souvent dans les dossiers les plus sensibles, conseillent sur des affaires complexes et jouent un rôle de mentor auprès de la nouvelle génération d'avocats.

Les 19 nouveaux promus -- parmi lesquels des spécialistes du droit pénal, du contentieux commercial et du droit constitutionnel -- reflètent la diversité du Barreau mauricien. Leur élévation consacre des années de service distingué et un engagement constant en faveur de la défense de l'État de droit.

Plusieurs de ces avocats promus entretiennent des relations de travail avec notre journal au fil des années. Il y a d'abord le DPP Rashid Ahmine, qui reconnaît l'importance d'une presse libre au sein d'une démocratie, puis notre conseiller juridique à L'Express et aux autres titres de La Sentinelle, Me Michel Ahnee, spécialiste des droits liés à la presse. Vient ensuite le discret mais efficace avocat d'affaires Me Michael King Fat (également connu sous le nom Iu King Chee Michel Angelo). Figurent aussi de vieux routiers comme Meᣵ Jacques Panglose, Rama Valayden, Siddhartha Hawoldar, Shaukat Oozeer et Soni Bhanji.

Les 19 nouveaux promus sont :

PANGLOSE Marie Jacques Laval, G.O.S.K.

DULLOO Murlidas

HEIN Yves Marie Gerard

OOZEER ShaukatAlly

HAWOLDAR Siddartha

VALAYDEN Jeyarama

MAMOOJEE Imtihaz

AHNEE Jacques Denis Michel

KING FAT Michael (Iu King Chee Michel Angelo)

BHANJI SONI Ghanshyamdas

MOONSHIRAM Yanilla

OOZEER Mouammar

BALGOBIN-BHOYRUL Priscilla

COQUET Angélique Anne-Desvaux de Marigny

NAMDARKHAN Mohammad Mushtaq

AHMINE Abdool Rashid

JEAN-LOUIS Yvan Caril

SEETARAM Mooneeswur Seegobind Maha Rana Pratapsingh

RAMJEEAWON-VARMA Priya Veedu

Cette promotion intervient dans un contexte de défis juridiques croissants, avec des changements constitutionnels à l'horizon.