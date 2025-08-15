Soudan: Dr Kamil Idris appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à poursuivre ses efforts et à déclarer la milice organisation terroriste

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à s'acquitter pleinement de son devoir de mettre un terme aux crimes et violations commis par la milice rebelle contre les civils au Kordofan et au Darfour. Il a appelé le Conseil de sécurité à exercer une pression efficace pour contraindre la milice à lever le siège d'El Fasher, Kadugli, Dilling, Babanusa et d'autres villes assiégées, et à oeuvrer pour l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin.

Le Dr Kamil Idris a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à poursuivre ses efforts pour répondre à la menace que représente la milice terroriste RSF pour la stabilité régionale, en la déclarant organisation terroriste. Il a salué la déclaration du Conseil de sécurité publiée mercredi matin, rejetant la formation d'un gouvernement pour la milice au Soudan, affirmant que le pays accueillait favorablement cette initiative.

Le Premier ministre a demandé au ministère des Affaires étrangères et aux responsables des relations extérieures d'intensifier les efforts diplomatiques et de suivre cette affaire, en veillant à ce que tous les pays soient informés des faits confirmant les avertissements du gouvernement soudanais concernant les conséquences de l'inaction face aux crimes et violations des milices terroristes et le danger que cela représente pour la stabilité et la paix dans la région.

Dr Kamel Idris a souligné l'aspect positif de la position du Conseil de sécurité de l'ONU, qui considère la formation d'un gouvernement parallèle comme une menace directe pour l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan, et qui a réaffirmé son attachement à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale du Soudan. Il a annoncé que le gouvernement soudanais élaborerait sa stratégie face au Conseil sur la base de cette position.