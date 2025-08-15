Ethiopie: Lucy et Selam mettront en lumière la richesse du patrimoine préhistorique du pays en Europe centrale

Addis-Abeba — La ministre du Tourisme, Selamit Kassa, a noté que les restes de Lucy (Dinknesh) et Selam mettront en valeur le riche patrimoine préhistorique de l'Éthiopie d'une manière inédite lors de leur séjour en Europe centrale.

Ces fossiles humains d'une importance exceptionnelle, découverts en Éthiopie et confirmés comme les plus anciens dans le domaine des études sur l'évolution humaine, ont voyagé jusqu'à Prague aujourd'hui.

La cérémonie d'adieu à l'aéroport international de Bole s'est déroulée en présence de Selamawit Kasa, ministre du Tourisme, et de Miroslav Kosek, ambassadeur de République tchèque en Éthiopie.

Une exposition internationale mettant en valeur le riche patrimoine éthiopien se tiendra en Europe centrale qui présentera Lucy et Selam au Musée de Prague.

La ministre a noté à l'occasion que l'Éthiopie est réputée pour être le berceau de l'humanité, soulignant les efforts déployés pour valoriser et promouvoir cette image à l'international.

Aujourd'hui, les restes de Lucy (Dinqnesh) et de Selam seront envoyés en République tchèque, où ils seront exposés au public au Musée national de Prague.

« Jusqu'à présent, l'Éthiopie a fait la promotion de Lucy dans le monde ; c'est maintenant à son tour de promouvoir la nouvelle Éthiopie », a dévoilé le ministre.

Les fossiles démontreront au monde que l'Éthiopie est bel et bien la Terre des Origines et le véritable berceau de l'humanité.

Ces fossiles précieux seront présentés dans une exposition historique intitulée « Origines humaines et fossiles » au Musée national de la République tchèque, qui ouvrira ses portes le 25 août 2025.

L'exposition offrira aux touristes et aux chercheurs européens une occasion unique de les observer de près.

De plus, il permet aux visiteurs de mieux comprendre pourquoi l'Éthiopie est surnommée la « Terre des Origines » et reconnue comme le véritable berceau de l'humanité.

Des forums d'affaires, des expositions d'art et divers événements mettant en valeur les ressources éthiopiennes auront également lieu.