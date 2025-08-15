Afrique du Sud: Ouverture d'une convention nationale censée élargir la démocratie dans le pays

Top départ de la Convention Nationale à Pretoria, en Afrique du Sud. Deux jours de discussions citoyennes pour faire un état des lieux des préoccupations du pays. Comme une préparation pour ensuite nourrir un grand dialogue national, et « ouvrir un nouveau chapitre de la démocratie ». L'événement a lieu à l'Université de Pretoria.

Ils sont un peu moins de mille, et représentent la plupart des secteurs du pays. Comme un échantillon de la nation arc-en-ciel. Ensemble, ils vont échanger toute la journée autour de l'éducation, de l'économie, ou des violences sexistes et sexuelles, un fléau en Afrique du Sud, et un sujet prioritaire pour Keitumetsi, étudiante de 20 ans. « J'ai moi-même été victime, et je peux vous dire que dans les commissariats, rien n'est mis en place pour une écoute rassurante. Au contraire, on vous fait sentir que c'est votre faute si vous êtes victime. Donc j'aimerais la mise en place de ces cellules d'écoutes bienveillantes qu'on nous avait promis ».

Un peu plus loin sur le campus, nous croisons Kopano, 19 ans, qui a une proposition pour le gouvernement. « Moi, j'aimerais qu'on arrête avec ces immenses quartiers insalubres, où règne la pauvreté et la criminalité. Ça a assez duré ! Ces ghettos ont été créés par le régime d'Apartheid, quand nous n'avions plus le droit de vivre en centre-ville. Le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, des décennies plus tard, des enfants grandissent dans ces lieux. Des lieux qui alimentent la pauvreté, le crime, les violences sexistes et sexuelles. Mettez les gens dans des environnements décents, et vous verrez, ça changera beaucoup de choses ».

Les échanges, les questions et les recommandations, comme celle de Kopano, permettent au gouvernement de sonder les sud-africains. Pour ensuite nourrir un dialogue national, qui aura lieu à travers tout le pays dans les prochains mois.