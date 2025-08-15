Tunisie: Kebili - Une prouesse médicale, reflet d'une vision nationale pour des soins équitables

La Presse-- Dans le cadre de la stratégie du ministère de la Santé visant à développer et rapprocher les services de santé des citoyens, en particulier dans les régions intérieures, une intervention médicale remarquable a eu lieu mardi 12 août 2025 à Douz. Cet exploit, qui s'inscrit pleinement dans l'orientation nationale portée par le Président de la République pour garantir à tous les Tunisiens, du Nord au Sud, un égal accès aux soins, illustre avec force l'importance accordée aux zones intérieures.

Dans le cadre du programme régional de prise en charge de l'infarctus du myocarde avant hospitalisation, et grâce à une coordination exemplaire entre le service des urgences de l'hôpital local de Douz et les services de cardiologie et des urgences (unité mobile de secours médicalisé) de l'hôpital régional de Kébili, une équipe médicale a réussi à traiter efficacement une crise cardiaque par télémédecine, en étroite collaboration avec les cardiologues spécialistes à distance.

Le patient, originaire de la délégation de Douz-Sud, a reçu sur place un traitement thrombolytique avant d'être transféré vers l'hôpital régional de Kébili. À travers l'application Najda.tn, placée sous la supervision du ministère de la Santé, il a ensuite été dirigé vers un hôpital universitaire pour la réalisation d'une angioplastie.

La direction régionale de la santé de Kébili salue la mobilisation et le professionnalisme de toutes les équipes médicales impliquées dans ce programme, qui offre une prise en charge rapide et de haute qualité aux patients victimes d'infarctus, sauvant ainsi des vies et améliorant durablement leur qualité de vie.

Cet accomplissement médical, rendu possible par une volonté politique claire de soutenir les régions intérieures, confirme l'engagement ferme des équipes sanitaires à fournir des services répondant aux attentes de tous les citoyens de la région.